Команда «Ростелеком» стала победителем киберспортивной битвы «Банки против IT», одолев в финале игроков «Сбера» со счетом 3:2.

В крупнейшем межотраслевом киберспортивном турнире, организованном холдингом Cyberia Events, приняли участие сотрудники ведущих банков и IТ-компаний. Игроки соревновались в трех командных дисциплинах (Dota 2, CS:GO и World of Tanks) и в двух одиночных (FIFA 21 и Starcraft II).

Игроки СберБанка стали сильнейшими среди коллективов кредитных учреждений, уверенно обыграв на групповом этапе команды Газпромбанка, Московского Кредитного Банка, Росбанка, Абсолют Банка, а в стадии плей-офф — «Уралсиба» и банка «Открытие». «Ростелеком» одержал победу над командами компаний «Информзащита», «Диасофт», XCOM Shop, HeadHunter, «РСХБ-Интех» и «Ланит». По итогам полуфинала третье и четвертое места заняли команды «Ланита» и «Открытия».

В качестве ведущих и комментаторов мероприятия выступили киберспортивный блогер Артем Mozz Красулин, ведущая портала «Игромания» и шоу «Стань стримером ТНТ» Дарья Dashaostro Островская, чемпион мира по Counter-Strike Сергей Starix Ищук, а также легенда комментаторского искусства по Dota 2 Александр Derrick_Deny Хитров.

Генеральными партнерами турнира выступили «Ланит» и банк «Уралсиб». Цифровой партнер мероприятия — «Ростелеком», титульный партнер — компания AMD, технический партнер — компания Acer.

Информационную поддержку мероприятия обеспечили финансовый супермаркет «Банки.ру», сетевое издание CQ, портал ICT2GO.ru, издание ICT-Online.ru, а также портал GlobalCIO и компания HeadHunter.

Партнеры мероприятия — компания Acer и «Ланит» — предоставили призы для участников турнира, занявших призовые места.