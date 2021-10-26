Доля инвестиций нерезидентов в российские облигации федерального займа выросла по итогам сентября 2021 года на 0,2 процентного пункта, свидетельствуют данные Банка России.

Согласно опубликованной во вторник статистике , доля инвестиций нерезидентов в объеме выпусков ОФЗ на 1 октября 2021 года составила 21,6% против 21,4% на 1 сентября. Номинальный объем ОФЗ, принадлежащих нерезидентам, равнялся 3,383 трлн рублей при общем объеме рынка ОФЗ в 15,633 трлн (на 1 января — 13,669 трлн).

На максимальном уровне за прошлый год и за всю историю, отраженную в сводке ЦБ (с 1 января 2012 года), доля нерезидентов в объеме ОФЗ находилась по состоянию на отчетную дату 1 марта 2020-го — 34,9%.

В материалах Центробанка разъясняется, что «показатели объема вложений нерезидентов в ОФЗ рассчитываются на основе данных отчетности по форме 0409711 «Отчет по ценным бумагам» по полному кругу кредитных организаций. Начиная с данных по состоянию на 1 января 2020 года показатели включают также сведения отчетности по форме 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг по ценным бумагам». Этим обусловливается их отличие от аналогичных показателей, представленных в информационно-аналитических материалах Банка России «Обзор рисков финансовых рынков» и «Обзор финансовой стабильности», которые рассчитываются только по данным депозитарной отчетности НРД».