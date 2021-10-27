Необходимо обобщить и систематизировать вопросы от бизнеса для оперативного вмешательства и принятия по ним решений, заявил первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов во время встречи с предпринимателями, где обсуждались меры поддержки в связи с ограничениями из-за ухудшения ситуации с распространением COVID-19. Он подчеркнул, что принимаемые меры поддержки бизнеса действуют до конца декабря 2021 года.



«Мы это делаем, потому что понимаем — может быть падение доходов предпринимателей из-за ограничений в регионах. Надеемся, что новые меры позволят бизнесу быстрее восстановиться», — сказал первый вице-премьер. Также он отметил, что главная задача поддержки бизнеса в период нерабочих дней — помочь предпринимателям быстро и гибко адаптироваться к новым условиям.

«Я бы хотел еще обратить внимание — безотносительно ситуации с COVID-19 — на то, что мы отрабатывали вместе с Минэкономразвития, ФНС, Банком России, Корпорацией МСП и при участии «Опоры России» программу поддержки малого и среднего предпринимательства на 2022—2023 годы. Начиная со следующего года, я планирую регулярно выносить на рассмотрение отраслевых штабов, которые провожу раз в неделю, вопросы, относящиеся к региональным полномочиям. Очень важно, чтобы наши меры поддержки были полностью реализованы в субъектах РФ», — подчеркнул Белоусов.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич сообщил, что работа по формированию списка предложений из регионов уже ведется. «Мы начали собирать обращения предпринимателей, обобщим их и передадим в правительство для последующего решения... », — отметил он.

Заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова уточнила, что проработка мер поддержки предпринимателей ведется совместно с Минфином и Федеральной налоговой службой.

«В настоящее время по поручению президента предусмотрены единовременные гранты из расчета один МРОТ (12 792 рубля) на одного сотрудника на поддержку в период режима выходных дней. Гранты, как и в прошлом году, будут предоставляться по заявительному принципу. То есть необходимо подать заявление через личный кабинет на сайте ФНС», — сообщила Илюшникова.

Период подачи заявлений — с 1 ноября этого года. Выплаты начнут осуществляться с 15 ноября до конца 2021 года.