Правительство утвердило перечень из 19 документов, на которые граждане смогут оформить электронные дубликаты. Как сообщила в пятницу пресс-служба Кабмина, соответствующее постановление было принято 25 октября.

Электронные дубликаты бумажных документов можно будет оформить с 1 июля 2022 года в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг. Всего в перечне — 19 документов. В их числе — военный билет, удостоверения и документы, подтверждающие право на получение социальной поддержки, сведения о доходах, свидетельство об усыновлении, различные медицинские справки и судебные решения.

Кроме того, в список внесены документы об образовании и квалификации (в том числе выданные за рубежом), свидетельства ЗАГС, выданные за пределами России, и их нотариально заверенные переводы на русский язык, документы об инвалидности, полученные за границей.

Процедура оформления дубликатов будет проводиться в МФЦ. Сотрудник отсканирует документ, заверит электронной цифровой подписью и вернет владельцу. Затем в течение часа электронный дубликат появится в личном кабинете гражданина на портале госуслуг.

«Таким образом, при последующем обращении в МФЦ или органы власти гражданину больше не потребуется лично предоставлять оригинал того или иного документа, и еще больше государственных и муниципальных услуг можно будет оформлять дистанционно», — пояснили в правительстве.

Электронные дубликаты документов, а также сведения о создании этих дубликатов будут бессрочно храниться в личном кабинете на портале госуслуг.

Расширение функционала МФЦ — один из этапов работы по совершенствованию оказания государственных услуг. На важность этой работы неоднократно обращал внимание премьер-министр Михаил Мишустин. Так, в ходе ежегодного отчета в Госдуме глава правительства подчеркнул, что взаимодействие с государственными органами для людей и бизнеса должно быть как можно более удобным.