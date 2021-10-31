Около трети россиян (28%) считают, что на пенсии им больше всего подойдет пляжный формат отдыха, а почти половина (45%) — мечтают переехать к морю насовсем. Таковы данные «СберНПФ» и исследовательского агентства «А2:Research», опросившего более 1,5 тыс. человек по всей стране. При этом 50,5% респондентов считают отдых в России доступным для пенсионеров.



Как показало исследование, 57,3% опрошенных в этом году отдыхали или собираются отдыхать на отечественных курортах, а в отпуск за границу отправились или собираются отправиться 29,1% опрошенных. 13,6% россиян все еще откладывают отпуск до лучших времен.

Более половины (54,1%) респондентов считают, что нормальная цена отдыха в России — до 30 тыс. рублей на человека (столько они тратят или готовы потратить сейчас). Еще треть (34,3%) согласны выделить на эти цели до 50 тыс. рублей. Соотношением цены и качества на российских курортах и в туристических центрах сейчас полностью или скорее удовлетворены 49,6% россиян.

Отдых на российских курортах доступен не только работающим гражданам, но и пенсионерам, считают 29,5% опрошенных. Самыми большими оптимистами в этом вопросе оказались жители Екатеринбурга (40,8%), Санкт-Петербурга (34,8%) и Москвы (33,7%). Еще 21% респондентов называют отдых в России «скорее доступным» для пенсионеров.

Лучшими местами в России для путешествий пожилых людей россияне считают Крым (39,1%), Сочи (22,3%), Санкт-Петербург (16,3%), Анапу (14,2%), Байкал (14,4%), Геленджик (13,6%), Минеральные Воды (11,8%), Кисловодск (10,6%), Горный Алтай (10,5%) и города Золотого кольца (10,2%).

Для пенсионеров лучше всего подойдет пляжный отдых, считают 27,8% респондентов. 18,2% уверены, что в пожилом возрасте они будут отдыхать в основном на даче, а 12,2% предпочтут активный отдых (дайвинг, катание на лыжах и досках и т. д.). Еще 12% выберут экскурсионные и образовательные туры, а 8,5% — экспедиции. Интересно, что о тесной связи пенсионеров и дач чаще всего говорит молодежь: в возрастной группе 20–25 лет более четверти опрошенных (28%) считают такой отдых идеальным для пожилых людей.