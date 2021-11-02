Каждая седьмая атака мошенников носит «гибридный» характер, когда злоумышленники одновременно используют методы социальной инженерии и фишинга (кража паролей, номеров кредитных карт, банковских счетов и другой конфиденциальной информации). Об этом сообщается в презентации к пресс-конференции заместителя президента — председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова.

Как следует из презентации, 94% попыток обмана клиентов основаны на методах социальной инженерии и фишинга. При этом доля социальной инженерии в онлайн-каналах за год снизилась на треть, по картам — в три раза. Одновременно с этим до 15% от общего числа случаев выросла доля комбинированных атак, когда используются одновременно и социальная инженерия, и фишинг.

За девять месяцев этого года ВТБ защитил от мошенников средства клиентов на общую сумму более 12 млрд рублей, это на 62% выше аналогичного показателя прошлого года. Всего с начала года ВТБ предотвратил хищения денег у 70 тыс. своих клиентов, заблокировав переводы в среднем на сумму в 170 тыс. рублей, уточняется в материалах банка.

«Большинство действий злоумышленников основаны на приемах обмана и манипуляций, которые активно используются в отношении клиентов банка, в том числе во время локдауна и изоляции. Нужно помнить, что ни в коем случае нельзя сообщать третьим лицам свою конфиденциальную информацию. Специалисты ВТБ и любого другого банка никогда не будут запрашивать у вас данные по картам, счетам или пароли. Вне зависимости от новейших технологий защиты основным инструментом борьбы с мошенниками остается бдительность самого клиента», — подчеркнул зампред ВТБ, комментируя журналистам итоги работы банка за девять месяцев.