После перевода персонала на удаленную работу в каждой пятой компании эффективность труда сотрудников снизилась, а финансовые результаты ухудшились. Такие данные приводятся в исследовании компании «Ростелеком», которая опросила свыше 100 представителей организаций из 14 отраслей.

По данным опроса, 30% организаций вообще не оценивают эффективность труда персонала на дому, а еще у 14% компаний «удаленная эффективность» выглядит как синусоида: то повышается, то падает. Таким образом, эффективность более 60% российских организаций, работающих удаленно, вызывает серьезные сомнения.

В целом 40% респондентов признали зависимость финансовых показателей от уровня эффективности сотрудников. На этом фоне беспокойство вопросами эффективности удаленных сотрудников проявляет руководство почти половины (46%) всех участвовавших в опросе организаций.

Исследование: четверть россиянин более энергичны к концу рабочего дня на «удаленке» Перейдя на дистанционный формат, стали чувствовать себя более комфортно 29% респондентов.

Основной причиной снижения эффективности труда персонала на дому 56% компаний называют несовершенство организационных процессов, которые обострились при переходе в онлайн: резко вырос объем нерегламентированных коммуникаций, стало сложнее воспроизводить устные договоренности и т. д. Примерно 30% говорят о снижении контроля со стороны руководства, остальные упоминают неэффективность используемых инструментов для работы в дистанционном формате.

Вместе с тем в подавляющем большинстве (70%) компаний признают, что не используют какие-либо автоматизированные программные средства управления эффективностью сотрудников. Большинство пытается измерять эффективность различными организационными методами, в основном оценивая выполнение отдельным сотрудником, подразделением или компанией в целом неких заданных KPI.

«В целом ситуация выглядит так, как будто проблема существует, но никто не знает, как ее решить. Очевидно, что цифровизация пока не затронула сферу управления эффективностью организации. Если проблему эффективности и пытаются решать, то лишь проверенными «дедовскими» способами: в большинстве случаев успешность труда сотрудников оценивают либо по неким внешним признакам (выглядит занятым, значит, работает хорошо), либо по некоторым условным показателям (достиг определенного порога продаж, значит, молодец). Анализ возможных барьеров, возникающих перед сотрудниками на пути выполнения установленных KPI, выявление существующих «узких горлышек» и «слабых звеньев», препятствующих повышению эффективности работы людей, снижение нагрузки и риска выгорания и увольнения ценных кадров за счет оптимизации процессов в этом случае остаются за бортом внимания работодателей», — отметила старший бизнес-аналитик компании «Ростелеком-Солар» Елена Черникова.