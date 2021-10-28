Каждый четвертый россиянин (24% респондентов) к концу дня чувствует себя более энергично после перехода на удаленный режим, чем при работе в офисе. Об этом говорится в исследовании «Лаборатории Касперского». Также по данным опроса, у 43% россиян на «удаленке» увеличилась нагрузка, у 18% — значительно.

Перейдя на дистанционный формат, стали чувствовать себя более комфортно 29% респондентов, однако 39% стали больше уставать, а 32% — чувствовать себя более тревожно.

Смешанный формат работы (частично из дома, частично из офиса) набирает популярность, к середине 2021 года на него по тем или иным причинам перешли 27% россиян, отметили эксперты «Лаборатории Касперского». Они предупредили, что такой формат связан с повышенным количеством рисков информационной безопасности, в том числе из-за активного использования так называемых теневых IT — не одобренных компанией сервисов.