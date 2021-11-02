Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Дж. П. Морган Банка на уровне «ААА(RU)» со «стабильным» прогнозом, сообщила пресс-служба АКРА.

В пояснении агентства указано, что кредитный рейтинг Дж. П. Морган Банка обусловлен очень высокой вероятностью предоставления экстраординарной поддержки материнской структурой с высоким уровнем кредитоспособности. Банк обладает очень сильной оценкой собственной кредитоспособности ввиду сильной позиции по достаточности капитала, сильной оценки риск-профиля, а также адекватной позиции по ликвидности и фондированию при адекватном бизнес-профиле.

Адекватная оценка бизнес-профиля в основном обусловлена тем, что банк входит в группу JPMorgan Chase & Co., которая является крупнейшей глобальной финансовой организацией, а также устойчивой стратегией банка на российском рынке.

«Банк предоставляет услуги коммерческого и инвестиционного банковского обслуживания, включая операции на денежном рынке, казначейские, валютные операции, сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, а также банковское финансирование и депозитарные услуги. Банк не предоставляет кредиты юридическим лицам и не обслуживает физических лиц. Система корпоративного управления выстроена в банке в соответствии с мировыми бизнес-стандартами поддерживающего лица», – сказано в комментарии АКРА.

Риск-профиль Дж. П. Морган Банка АКРА оценила как сильный, учитывая высокое качество его активов вне портфеля ссудной задолженности. Банк не предоставляет услуг по кредитованию юридических и физических лиц, поэтому основной объем взвешенных с учетом риска активов сформирован обязательствами поддерживающего лица по размещенным банком на его счетах средствам.

Агентство оценило позицию банка по фондированию и ликвидности как адекватную. За счет средств, размещенных на счетах ПЛ (ранее привлеченных в качестве взноса в уставный капитал), банк может покрыть все обязательства перед сторонними кредиторами (вкладчиками).

Аналитики АКРА отметили, что очень высокий уровень капитала и высоколиквидных активов Дж. П. Морган Банка при отсутствии необходимости рефинансировать долг обусловливают очень высокие уровни избыточности долгосрочной и краткосрочной ликвидности. По состоянию на конец июня 2021 года показатель дефицита краткосрочной ликвидности и показатель дефицита долгосрочной ликвидности составили 159% и 198% соответственно.

В комментарии АКРА говорится, что «стабильный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга Дж. П. Морган Банка на горизонте 12–18 месяцев.