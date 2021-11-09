Повышение ключевой ставки в сентябре 2021 года не вызвало роста процентных ставок по ипотеке: средневзвешенная ставка по ИЖК даже немного снизилась и составила 7,73% (против 7,78% в августе). Такие данные приводятся в информационном бюллетене Центробанка «Сведения о рынке ипотечного жилищного кредитования».

Согласно данным ЦБ, в сентябре 2021 года банки предоставили 157,7 тыс. ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 477,2 млрд рублей. Это превысило количество и объем выданных ИЖК в августе текущего года (150,8 тыс. кредитов на сумму 439 млрд рублей). В то же время этот показатель на 5,3% меньше результата за сентябрь 2020 года.

Наибольший объем ипотечных кредитов традиционно был предоставлен в Москве (69,1 млрд рублей), Московской области (39,1 млрд рублей) и Санкт-Петербурге (30,7 млрд рублей).

В общем объеме ипотеки в сентябре было выдано 37,3 тыс. кредитов под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве на общую сумму 151,1 млрд рублей. Наибольший объем ИЖК по ДДУ был предоставлен в Москве (30,3 млрд рублей), Московской области (14,2 млрд рублей) и Санкт-Петербурге (12,3 млрд рублей), наименьший — в Республике Ингушетии (19 млн рублей).

Продолжился рост сроков кредитования: в отчетном месяце средневзвешенный срок по ИЖК, предоставленным в рублях, составил 246,8 месяца, что на 27,1 месяца, или 2,3 года, больше аналогичного показателя 2020 года.

Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным кредитам по ДДУ, предоставленным в рублях, также снизилась — с 6,39% в августе 2021 года до 6,24% в сентябре 2021 года (в сентябре 2020 года ставка составляла 5,94%).

Минимальная средневзвешенная ставка по ИЖК наблюдалась в Приморском крае (6,25%), максимальная — в Севастополе (8,7%).

При этом в сентябре средний размер ипотечного кредита увеличился до 3,02 млн рублей c 2,91 млн рублей в августе 2021 года.

Лидирующие позиции по среднему размеру ипотеки занимали Москва (6,58 млн рублей), а также Московская область и Санкт-Петербург (по 4,53 млн рублей в каждом регионе). Самые низкие средние размеры ИЖК зафиксированы в Республике Ингушетии и Чеченской Республике (0,95 млн и 0,87 млн рублей соответственно).

Задолженность по ипотечным кредитам с учетом приобретенных прав требования на 1 октября 2021 года составила 11,5 трлн рублей, увеличившись за месяц на 2,1%, а по сравнению с аналогичной датой 2020 года — на 27%.

Наибольший удельный вес в структуре общей задолженности по ИЖК занимает Москва (13,8%) и Московская область (8,7%), а наименьший — Республика Ингушетия (0,02%).