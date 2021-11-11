Следственный комитет России (СКР) завершил пятилетнее расследование уголовного дела о хищении 10,5 млрд рублей из столичного банка «Город», пишет «Коммерсант». В ноябре 2015 года регулятор отозвал у кредитной организации лицензию. К тому времени из банка были выведены практически все активы. По версии следствия, криминальный план был разработан топ-менеджерами банка и их сообщниками за полгода до краха кредитного учреждения. Суть его заключалась в безвозмездной передаче третьим лицам наиболее ценных кредитов и залогов по ним под видом договоров цессии, а также выводе принадлежащей банку недвижимости по договорам купли-продажи.

Для вывода залогов и кредитов были задействованы ООО «Аспект», АО «Нефтьгазразвитие», OOO «Невада» и офшорные фирмы Lamerica Group Ltd и Ediniz Business Corp. В качестве замены использовались неликвидные акции ряда предприятий. Для вывода десятка автомобилей, находившихся на балансе «Города», использовали мелких банковских сотрудников. Активы становились объектами сделок неоднократно: планировалось, что это придаст их участникам статус добросовестных приобретателей.

Задержаны бывшие совладелец и предправления банка «Город» Они считаются организаторами преступной схемы, которая позволила вывести из банка активы на сумму 10,5 млрд рублей.

Первым подозреваемым в этом деле летом 2017 года стал бывший заместитель председателя правления банка Виктор Байков. Благодаря его признательным показаниям следствие смогло установить и остальных участников преступления. Так, в декабре 2020 года были задержаны бывшие совладелец кредитного учреждения Владимир Кваснюк и председатель правления Станислав Кулагин. СКР считает их организаторами преступной схемы, по которой из банка и вывели активы. Через две недели в СИЗО были отправлены предполагаемые исполнители: Владимир Генералов, сменивший в должности Кулагина, и теневой финансист Евгений Смирнов, который вместе с еще одним фигурантом — находящимся в розыске Александром Агабековым — в 1997 году уже был судим за хищение 100 млн рублей у Русского Национального Банка и 200 млн рублей у СберБанка.

Обвиняемые на днях приступили к ознакомлению со 120 томами уголовного дела. Никто из них своей вины в инкриминированных им деяниях не признает. Защищающий Генералова адвокат Эдуард Исецкий заявил, что его клиенту не в чем признаваться, поскольку ничего противоправного он не совершал, а в банке проработал всего два месяца.