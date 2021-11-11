С января по октябрь 2021 года самый большой оборот платежей был у самозанятых, которые оказывают образовательные услуги: продают мастер-классы, доступ к контенту, проводят консультации. Об этом говорится в исследовании сервисов «СберУслуги» и ЮKassa (входят в экосистему «Сбера»).
По данным аналитиков, на эту категорию приходится 66% от общего оборота. На втором месте — изготовители и продавцы сувенирной продукции, аксессуаров и товаров для хобби (11%). Затем следуют одежда и обувь (7%).
«Самый высокий средний чек в этом году был у самозанятых, которые продают строительные изделия и материалы: он составил 13 тысяч рублей. Второе место занимают ортопедические товары (3,7 тысячи рублей), а на третьей строчке — спортивные и туристические товары (3,6 тысячи рублей)», — рассказал генеральный директор финтех-компании ЮMoney Иван Глазачев.
За десять месяцев 2021 года количество продаж заметнее всего выросло у самозанятых в сфере строительства и проектирования — в 57 раз по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. У тех, кто сдает в аренду помещения, этот показатель увеличился в 29 раз. В тройку входят также самозанятые, которые специализируются на создании и продаже программного обеспечения: у них число продаж выросло в 18 раз.
Число самозанятых россиян на текущий момент составляет более чем 3,3 млн человек, заявил заместитель руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) России Дмитрий Сатин.
Отмечается, что чаще всего клиенты самозанятых, как и раньше, платят банковскими картами. На них приходится 86% всех оплаченных заказов. Еще 10% — это Pay-платежи. Остальные 4% — оплата кошельком ЮMoney и выставление счетов через соцсети и мессенджеры. Pay-платежи показали большую динамику роста: за десять месяцев 2021-го их стали использовать при покупках в 15 раз чаще, чем в прошлом году.
По данным «СберУслуг», чаще всего в статусе самозанятых свои услуги предоставляют фрилансеры (24%), на втором месте — мастера на час (15%). В тройке лидеров также самозанятые, которые работают в категории «обучение» (10%), в том числе репетиторы, автоинструкторы, психологи и т. д. Фрилансеры чаще всего предлагают услуги копирайтинга, занимаются разработкой презентаций и редактурой. Среди мастеров на час больше всего сантехников и электриков. В категории «обучение» преобладают школьные репетиторы, которые преподают математику, английский и русский языки.
Всего за 10 месяцев 2021-го количество людей, которые официально работают на себя, выросло в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Оборот платежей самозанятых увеличился в 3,9 раза, а число оплаченных заказов выросло в 3,6 раза. Аналитики также выяснили, что платящих клиентов у самозанятых стало в 3,3 раза больше, чем в январе — октябре 2020 года. Средний чек вырос на 8%, до 1 235 рублей.