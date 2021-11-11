С января по октябрь 2021 года самый большой оборот платежей был у самозанятых, которые оказывают образовательные услуги: продают мастер-классы, доступ к контенту, проводят консультации. Об этом говорится в исследовании сервисов «СберУслуги» и ЮKassa (входят в экосистему «Сбера»).

По данным аналитиков, на эту категорию приходится 66% от общего оборота. На втором месте — изготовители и продавцы сувенирной продукции, аксессуаров и товаров для хобби (11%). Затем следуют одежда и обувь (7%).

«Самый высокий средний чек в этом году был у самозанятых, которые продают строительные изделия и материалы: он составил 13 тысяч рублей. Второе место занимают ортопедические товары (3,7 тысячи рублей), а на третьей строчке — спортивные и туристические товары (3,6 тысячи рублей)», — рассказал генеральный директор финтех-компании ЮMoney Иван Глазачев.

За десять месяцев 2021 года количество продаж заметнее всего выросло у самозанятых в сфере строительства и проектирования — в 57 раз по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. У тех, кто сдает в аренду помещения, этот показатель увеличился в 29 раз. В тройку входят также самозанятые, которые специализируются на создании и продаже программного обеспечения: у них число продаж выросло в 18 раз.

Число самозанятых в России превысило 3,3 млн человек Число самозанятых россиян на текущий момент составляет более чем 3,3 млн человек, заявил заместитель руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) России Дмитрий Сатин.

Отмечается, что чаще всего клиенты самозанятых, как и раньше, платят банковскими картами. На них приходится 86% всех оплаченных заказов. Еще 10% — это Pay-платежи. Остальные 4% — оплата кошельком ЮMoney и выставление счетов через соцсети и мессенджеры. Pay-платежи показали большую динамику роста: за десять месяцев 2021-го их стали использовать при покупках в 15 раз чаще, чем в прошлом году.

По данным «СберУслуг», чаще всего в статусе самозанятых свои услуги предоставляют фрилансеры (24%), на втором месте — мастера на час (15%). В тройке лидеров также самозанятые, которые работают в категории «обучение» (10%), в том числе репетиторы, автоинструкторы, психологи и т. д. Фрилансеры чаще всего предлагают услуги копирайтинга, занимаются разработкой презентаций и редактурой. Среди мастеров на час больше всего сантехников и электриков. В категории «обучение» преобладают школьные репетиторы, которые преподают математику, английский и русский языки.

Всего за 10 месяцев 2021-го количество людей, которые официально работают на себя, выросло в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Оборот платежей самозанятых увеличился в 3,9 раза, а число оплаченных заказов выросло в 3,6 раза. Аналитики также выяснили, что платящих клиентов у самозанятых стало в 3,3 раза больше, чем в январе — октябре 2020 года. Средний чек вырос на 8%, до 1 235 рублей.