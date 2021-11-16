Рейтинговое агентство «Эксперт РА» отозвало рейтинг кредитоспособности МСП Банка без подтверждения, сообщила пресс-служба агентства.

Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruBB+» с «развивающимся» прогнозом.

«Решение об отзыве рейтинга без подтверждения обусловлено истечением срока действия рейтинга и отсутствием у агентства информации, достаточной для применения методологии присвоения рейтингов кредитоспособности банкам», — пояснили в «Эксперт РА».

В агентстве напомнили, что МСП Банк — средний по величине активов банк, основной сферой деятельности которого является оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства путем выдачи кредитов и предоставления банковских гарантий. Головной офис банка находится в Москве. Единственным собственником банка выступает Корпорация МСП, которой на 72% владеет Российская Федерация в лице Росимущества, еще 28% принадлежат «ВЭБ.РФ».