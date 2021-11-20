В наступающем году постпандемийное восстановление мировой экономики продолжится, но оно будет происходить уже более медленным темпами, чем ранее. Такой вывод содержится в инвестиционном прогнозе швейцарского банка Lombard Odier на 2022 год, эксперты которого изучили макроэкономические тренды, ситуации на финансовых рынках и перспективные инвестиции.



«Пик кризиса позади, но и пик восстановления — тоже. Все возвращается к трендам доковидной эпохи», — сообщил один из авторов обзора главный экономист Lombard Odier Сами Чаар.

Среди рисков, которые могут препятствовать восстановлению экономики в 2022 году, — новые волны пандемии, устойчивость вируса к вакцинам, высокая инфляция. Лидером восстановления будет Китай: его экономика продемонстрирует пятипроцентный рост. В Америке этот показатель составит 4,6%, а в европейских странах — 4,5%.

Высокий размер прибыли предприятий позволяет говорить о более высоких объемах инвестиций в ближайшем будущем. Ожидаем, что в следующем году инфляция будет снижаться.

Допандемийный тренд потребления товаров сменится тем, что люди станут приобретать больше услуг.

Что касается монетарной политики центральных банков, то для более быстрого выхода из кризиса им нужно будет начать повышение ставок позже, чем ожидают участники рынка, а затем делать это максимально равномерно и последовательно. Мы ожидаем начала повышения процентных ставок в США в начале 2023 года.

Грядущий год будет более сложным для рынка капиталов, чем предыдущий. Эксперты ожидают, что уровень волатильности вырастет, что создаст больше возможностей для инвестиций.

«По этой причине мы советуем своим клиентам увеличивать позиции в кэше и выходить из высококачественных облигаций», — заметил глава инвестиционного подразделения Lombard Odier Стефан Монье.

В Lombard Odier рекомендуют продолжать инвестировать в рынки акций и конструктивно относиться к рискованным активам. Предпочтение лучше отдавать недооцененным организациям и компаниям из Европы. Также выгодными могут стать вложения в промышленные металлы. По прогнозам Lombard Odier, в начале 2022 года доллар немного укрепится по отношению к евро. Цены на золото пойдут вниз и достигнут отметки примерно в 1,6 тыс. долларов за унцию.