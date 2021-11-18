«ВТБ Капитал Инвестиции» запустили два новых открытых паевых инвестиционных фонда со стратегиями, предполагающими инвестиции исключительно в российские активы: ОПИФ «ВТБ — Фонд Акций. Российские эмитенты» и ОПИФ «ВТБ — Фонд Облигаций. Российские эмитенты». Их портфели будут формироваться с учетом ограничений для госслужащих, предусмотренных федеральным законом 79-ФЗ . Как сообщает пресс-служба брокера, это первые учитывающие требования данного нормативного акта фонды на рынке, аналогов им сегодня нет.

«На рынке до сих пор не было продукта, который подходил бы клиентам, которые попадают под ограничения 79-ФЗ. Это сотни тысяч человек. Мы часто сталкивались с таким запросом и до этого решали данную задачу в частном порядке в рамках стратегий доверительного управления. Теперь же мы запустили универсальные продукты, которые удовлетворяют требованиям данного закона и при этом максимально доступны: инвестиции в данные фонды возможны от 1 000 рублей», — отметил главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиций», старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов.



Отмечается, что инвестиционный процесс при управлении новыми фондами основан на принципах и правилах работы флагманских фондов «ВТБ Капитал Инвестиции»: «ВТБ — Фонд Акций» и «ВТБ — Фонд Казначейский». Эти ОПИФы уже многие годы занимают лидирующие позиции на рынке как по привлечению клиентских средств, так и по результатам управления. При этом портфель новых фондов будет формироваться с учетом ограничений, предусмотренных законом 79-ФЗ, и будет включать только российские активы, выпущенные на территории РФ.

Покупка паев ОПИФ «ВТБ — Фонд Акций. Российские эмитенты» и ОПИФ «ВТБ — Фонд Облигаций. Российские эмитенты» уже доступна в отделениях банка, а также в интернет-каналах, в том числе в мобильном приложении «ВТБ Онлайн». В настоящее время в продуктовую линейку «ВТБ Капитал Инвестиций» входят более 30 ОПИФов, общее количество фондов под управлением — более 70.