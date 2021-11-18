«ВТБ Капитал Инвестиции» запустили два новых открытых паевых инвестиционных фонда со стратегиями, предполагающими инвестиции исключительно в российские активы: ОПИФ «ВТБ — Фонд Акций. Российские эмитенты» и ОПИФ «ВТБ — Фонд Облигаций. Российские эмитенты». Их портфели будут формироваться с учетом ограничений для госслужащих, предусмотренных федеральным
«На рынке до сих пор не было продукта, который подходил бы клиентам, которые попадают под ограничения 79-ФЗ. Это сотни тысяч человек. Мы часто сталкивались с таким запросом и до этого решали данную задачу в частном порядке в рамках стратегий доверительного управления. Теперь же мы запустили универсальные продукты, которые удовлетворяют требованиям данного закона и при этом максимально доступны: инвестиции в данные фонды возможны от 1 000 рублей», — отметил главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиций», старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов.
Отмечается, что инвестиционный процесс при управлении новыми фондами основан на принципах и правилах работы флагманских фондов «ВТБ Капитал Инвестиции»: «ВТБ — Фонд Акций» и «ВТБ — Фонд Казначейский». Эти ОПИФы уже многие годы занимают лидирующие позиции на рынке как по привлечению клиентских средств, так и по результатам управления. При этом портфель новых фондов будет формироваться с учетом ограничений, предусмотренных законом 79-ФЗ, и будет включать только российские активы, выпущенные на территории РФ.
Покупка паев ОПИФ «ВТБ — Фонд Акций. Российские эмитенты» и ОПИФ «ВТБ — Фонд Облигаций. Российские эмитенты» уже доступна в отделениях банка, а также в интернет-каналах, в том числе в мобильном приложении «ВТБ Онлайн». В настоящее время в продуктовую линейку «ВТБ Капитал Инвестиций» входят более 30 ОПИФов, общее количество фондов под управлением — более 70.
Напомним,
Самые доходные акции за прошлый год
|Название компании
|Изменения за год
|Покупка
|
+399.89%
|Купить
|
+330.40%
|Купить
|
+315.98%
|Купить
|
+302.03%
|Купить
|
+299.16%
|Купить