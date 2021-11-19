Доля мошеннических звонков из-за границы достигла 70%, при этом больше всего подпольных кол-центров находится в украинском Днепре. Об этом в интервью «Известиям» заявил зампред правления «Сбера» Станислав Кузнецов.

По словам зампред правления, по оценке «Сбера», еще два года назад 40% мошеннических звонков россиянам осуществлялись из мест лишения свободы на территории России, еще 40% — из-за рубежа и оставшиеся 20% — из российских городов.

«Сейчас доля мошеннических звонков из-за рубежа достигла 70%, при этом такие кол-центры «работают» исключительно по гражданам России», — отметил он.

Кузнецов добавил, что главным источником звонков является территория Украины, конкретнее — город Днепр, бывший Днепропетровск. «Там большое количество русскоговорящей молодежи, а возможностей честного заработка, очевидно, не хватает. Еще недавно в Днепре могло действовать до одной тысячи мошеннических кол-центров — только вдумайтесь в эту цифру! Однако за последний год их число сократилось до 150», — заключил он.