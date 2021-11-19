Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» 18 ноября закрыла книгу заявок по выпуску биржевых облигаций серии ПБО-002Р-31 c плавающим купоном, привязанным к RUONIA. Об этом в пятницу, 19 ноября, объявили в ВЭБе, уточнив, что расчеты по сделке будут проведены 23 ноября.

Дата погашения бумаг — 18 октября 2028 года — совпадает с датой погашения ОФЗ-ПК 29015. Предусмотрены квартальные купонные выплаты, совпадающие с датами выплаты купонов по ОФЗ-ПК 29015. Оферта не предусмотрена.

Книга заявок была открыта с маркетинговым диапазоном ставки купона в размере ставки RUONIA (Ruble Overnight Index Average), увеличенной на 160–175 базисных пунктов, и объемом размещения 30 млрд рублей. Общий спрос инвесторов превысил 95 млрд рублей, что позволило эмитенту принять решение об увеличении объема выпуска до 50 млрд и снижении спреда к RUONIA до 155 б. п.

«Произошло инновационное для российского долгового рынка событие: «ВЭБ.РФ» первым из корпоративного сегмента вышел на рынок и успешно закрыл книгу заявок по облигациям с переменным купоном, привязанным к ставке RUONIA. Проявленный значительный интерес участников рынка позволил нам в ходе формирования книги снизить маркетируемый диапазон доходности и установить итоговый спред к ставке RUONIA ниже границы первоначально заявленного ориентира», — комментирует старший банкир — член правления «ВЭБ.РФ» Константин Вышковский.



Основными инвесторами при размещении выступили российские коммерческие банки, указывают в ВЭБе.



«Выпуск получил широкую дистрибуцию: в книгу поступило около 40 заявок со стороны всех основных категорий инвесторов — банков, инвестиционных компаний, управляющих компаний и НПФ, страховых компаний, а также физических лиц», — уточняет первый вице-президент Газпромбанка, выступившего одним из организаторов размещения, Денис Шулаков.

«Выход на рынок с инструментом данного типа позволил нам привлечь значительный объем долгосрочных ресурсов в условиях повышенной волатильности без необходимости фиксировать высокую ставку купона на длительный период», — подчеркнул Вышковский.



По его словам, размещение подтвердило, что облигации данного типа востребованы рынком. «В наших планах предлагать их инвесторам для формирования и развития нового сегмента рынка высоколиквидных долговых инструментов института развития», — добавил топ-менеджер ВЭБа.