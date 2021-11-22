Банки фиксируют всплеск мошеннических звонков клиентам, при которых с потенциальной жертвой общается робот, их доля доходит до 90%, пишет «Коммерсант». Также повысилась и интенсивность звонков тем лицам, кто уже попал в базу для обзвона, отметил управляющий RTM Group Евгений Царев. Он пояснил, что распространению атак с роботизированным помощником способствовало активное внедрение самими банками голосовых помощников для общения с клиентами, а также широкое информирование населения о мошеннических звонках от имени «службы безопасности банка» или «сотрудника МВД». Царев отметил, что обзвон телефонных баз при помощи робота-помощника повышает охват жертв, а также снижает стоимость кибератаки. У роботизированных атак есть еще один плюс — таким звонкам население доверяет больше.

В Тинькофф Банке сообщили, что использование роботов позволяет мошенникам легко заручиться доверием жертвы, так как клиентам банка кажется, что если они разговаривают с ботом, то этот звонок поступает именно из службы безопасности банка. В ВТБ пояснили, что организовать обзвон с использованием роботов легко — все чаще услуги автоинформаторов включаются в стандартный пакет услуг договоров офисной телефонии.

«Сбер» назвал способы борьбы с мошенниками Ключевым направлением в работе по борьбе с мошенничеством является изменение ситуации на государственном уровне. Об этом в интервью «Известиям» заявил зампред правления «Сбера» Станислав Кузнецов.

По словам директора департамента информационной безопасности Росбанка Михаила Иванова, далеко не все клиенты обращаются в банк по факту общения с мошенниками, если это не привело к краже денежных средств, еще реже сообщают о звонке в правоохранительные органы. Как отметил директор по информационной безопасности Газпромбанка Алексей Плешков, если жертва поверила роботу, то высока вероятность, что она поверит уговорам мошенника и в живом диалоге.

Директор ДИБ банка «Открытие» Илья Сулоев сообщил, что с точки зрения мер защиты значительный вклад в борьбу могли бы внести операторы связи и регуляторы. По мнению Иванова, требуются комплексный подход и изменения в законодательстве, включая закон «О связи».

В ЦБ отметили, что проводят активную работу по блокировке мошеннических номеров. Данных о количестве роботизированных атак у регулятора нет. Также в ЦБ отметили важность финансовой грамотности населения.