Гражданам России предлагают согласовывать свои банковские операции с родственниками и другими доверенными лицами, пишут «Известия» . Депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Костенко направила на отзыв в ЦБ законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Согласно ему, россиянам предоставят право подачи заявления в банк, в котором они поручат своим доверенным лицам, например родственникам, давать согласие или блокировать финансовые операции по их счетам.

По словам Костенко, граждане жалуются на финансовые мошенничества — хищения денежных средств с их банковских счетов или иные несанкционированные операции происходили после звонков телефонных злоумышленников, которые представлялись сотрудниками банка, правоохранительных или иных надзорных органов. Обратившиеся граждане считают, что если бы о звонке злоумышленников были осведомлены их родственники или иные доверенные лица, то хищения денежных средств не произошло, отметила депутат.

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В документе отмечается, что летом этого года ЦБ уже дал рекомендацию по предотвращению финансовых потерь и снижению риска совершения мошеннических операций в отношении лиц с инвалидностью и иных маломобильных групп населения. Кредитным организациям было рекомендовано предоставить возможность таким россиянам осуществлять дополнительный контроль финансовых операций с помощью доверенных лиц. Как пояснила Костенко, законопроект даст возможность дополнительной самостоятельной защиты для всех россиян. По ее словам, по сути, речь идет о новой банковской услуге, когда финансовая организация по решению клиента по телефону будет уведомлять его доверителей о снятии или переводе превышенного лимита денежных средств, который должен будет устанавливать сам гражданин.

Во фракциях Госдумы отнеслись к инициативе по-разному. Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов считает, что законопроект можно поддержать — сейчас тяжелее всего приходится людям старшего поколения, которым по сравнению с молодежью очень сложно работать с новыми цифровыми технологиями. В КПРФ проблему мошенничества признают, однако считают, что инициативу надо еще доработать, так как по сути человек, написавший такое заявление о доверенных лицах, фактически признается в недееспособности.

Член экспертного совета Госдумы по небанковским финансово-кредитным организациям, глава Агентства защиты прав потребителей финансовых услуг Елена Фасахова считает, что законопроект заслуживает поддержки. Это хорошая инициатива, так как речь идет о добровольности дополнительной проверки финансовых операций — сами жертвы мошеннических схем говорят о том, что если бы у них была возможность проверить или с кем-то посоветоваться, то они не перевели бы деньги неизвестно кому, отметила эксперт.