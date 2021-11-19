Ключевым направлением в работе по борьбе с мошенничеством является изменение ситуации на государственном уровне. Об этом в интервью «Известиям» заявил зампред правления «Сбера» Станислав Кузнецов.

По словам Кузнецова, тотального киберпросвещения недостаточно для победы над кибермошенничеством. «Именно поэтому в «Сбере» работа по борьбе с мошенничеством ведется еще по одному ключевому направлению: изменение ситуации на уровне государства», — отметил он.

Как рассказал зампред правления «Сбера», сегодня главный инструмент телефонных мошенников — это звонки из-за рубежа с подменных номеров. «При нашем активном содействии Госдума РФ в июне приняла закон о блокировке звонков с подменных номеров. Эти законодательные изменения вступят в силу 1 декабря 2021 года. По нашим прогнозам, в результате количество мошеннических телефонных звонков из-за рубежа с подменой на российские номера значительно сократится, минимум на 60%», — уверен он.

В «Сбере» рассказали о хищении средств мошенниками с помощью «Игры в кальмара» Принципиально новых мошеннических схем сегодня не фиксируется, так как действующие схемы по-прежнему демонстрируют свою эффективность, однако можно отметить некоторые тренды. Об этом в интервью «Известиям» заявил зампред правления «Сбера» Станислав Кузнецов.

Кроме того, у «Сбера» есть еще две законодательные инициативы: усиление ответственности за незаконное получение и распространение сведений, содержащих банковскую тайну, и ускоренную блокировку сайтов мошенников, незаконно предлагающих финансовые услуги, собирающих и распространяющих сведения о клиентах кредитных организаций, уточнил Кузнецов, добавив, что оба соответствующих закона приняты в этом году и подписаны президентом РФ.

«Сделано далеко не все. В частности, мы убеждены, что операторы связи должны нести ответственность за мошенническую подмену номера, и мы продвигаем необходимые для этого законодательные инициативы. Еще один пример — отсутствие какой-либо ответственности для так называемых дропов — людей, принимающих на свои карты украденные средства», — заключил он.