Госдума приняла во втором чтении бюджеты трех внебюджетных фондов — Пенсионного фонда России, Фонда социального страхования и Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Согласно законопроекту, доходы бюджета Пенсионного фонда России в 2022 году составят 10,032 трлн рублей, в 2023-м — 10,591 трлн, в 2024-м — 11,074 трлн. Расходы в 2022 году составят 10,154 трлн, в 2023-м — 10,574 трлн, в 2024-м — 11,167 трлн рублей.

Индексация социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, осуществляемая по прогнозному индексу роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год, будет равна с 1 апреля в 2022 году 7,7%, в 2023-м — 2,5%, в 2024-м — 9,9%. Индексация страховой пенсии составит в 2022 году 5,9%, в 2023-м — 5,6%, в 2024-м — 5,5%. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом индексации на 5,9% устанавливается с 1 января 2022 года на уровне 6 401,1 рубля.

Согласно законопроекту о бюджете Фонда социального страхования, общий объем доходов фонда в 2022 году прогнозируется в размере 988,156 млрд рублей, общий объем расходов — 944,117 млрд, профицит — 44,038 млрд. В 2023 году доходы ФСС составят 1,054 трлн рублей, расходы — 1,011 трлн, профицит — 42,709 млрд. В 2024 году уровень прогнозируемых доходов достигнет 1,125 трлн, расходов — 1,076 трлн, профицит — 49,265 млрд рублей.

Проектом федерального закона также установлены объемы межбюджетных трансфертов для оказания отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по оплате санаторно-курортного лечения и проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. На эти цели будет направлено 5 млрд 882,5 млн рублей в 2022 году, 6 млрд 176,6 млн в 2023 году и 6 млрд 485,4 млн рублей в 2024-м.

Редакцией второго чтения устанавливается, что остатки средств фонда по состоянию на 1 января 2022 года направляются в том числе на осуществление выплат по сформированным в 2021 году обязательствам перед работодателями, осуществившими трудоустройство безработных граждан, а также в объеме до 7 млрд рублей — на частичную компенсацию затрат работодателя на выплату заработной платы работникам из числа трудоустроенных граждан, относящихся к категории молодежи в возрасте до 30 лет.

Законопроект о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования предусматривает, что общий объем доходов на 2022 год планируется в сумме 2,779 трлн рублей, на 2023 год — 2,925 трлн, на 2024 год — 3,086 трлн. Расходы ФОМС составят 2,801 трлн, 2,951 трлн и 3,12 трлн рублей соответственно.

Основным источником доходов бюджета фонда будут страховые взносы на ОМС, на долю которых приходится в 2022 году 88%, в 2023-м — 88,6%, в 2024-м — 89%. Эти взносы составят в 2022 году 2,447 трлн рублей, в 2023-м — 2,593 трлн, в 2024-м — 2,745 трлн.



Кроме того, в бюджете Фонда ОМС предусматриваются межбюджетные трансферты из федерального бюджета в 2022 году в объеме 326 млрд рублей, в 2023 году — 326,8 млрд, в 2024 году — 335,1 млрд.