В следующем году банки столкнутся с заметным ослаблением роста бизнеса, однако увеличившиеся масштабы сектора дают возможность повторить рекорд 2021 года по чистой прибыли, а в позитивном сценарии — даже немного превзойти его. Ключевая причина замедления бизнеса — резкий рост ставок, исчерпание отложенного спроса на кредиты и высокая база 2021 года. Такие выводы представлены в аналитическом комментарии рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» по банковскому сектору.

Как ожидается, по итогам текущего года показатель достигнет рекордных 2,5 трлн рублей. Давление на прибыль в IV квартале может оказать отрицательная переоценка долговых бумаг, поддержат сектор высокие темпы роста ипотеки (26—27% по итогам года), необеспеченной розницы (19—20%) и кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ, более 20%).

Согласно предварительному прогнозу НКР, в 2022 году чистая прибыль российских банков составит 2,4—2,7 трлн рублей.

В случае с потребительским кредитованием динамика сектора будет во многом определяться степенью жесткости ограничительных мер Банка России, указывают в НКР. При этом законодательное наделение регулятора правом ограничивать выдачу таких кредитов затрудняет полноценное прогнозирование, подчеркивают аналитики.

«Учитывая недавние заявления регулятора о планах ограничивать выдачи не ранее второй половины следующего года, мы ожидаем, что рост потребительских кредитов может замедлиться примерно вдвое. Решение регулятора о расширении платежей, включаемых в расчет полной стоимости кредита, вероятно, также будет сдерживать спрос в этом сегменте», — отмечается в обзоре.

В прогнозе динамики необеспеченного кредитования НКР исходит из предпосылки о замедлении ежемесячных темпов прироста до 0,8—1%. По мнению аналитиков, такая оценка в большей мере соответствует динамике доходов населения и не потребует введения существенных ограничений выдачи кредитов либо дополнительного повышения надбавок к коэффициентам риска.

Поддержку финансовому результату окажет дальнейшее увеличение кредитных портфелей, которое позитивно скажется на уровне процентного вознаграждения. В агентстве не ожидают сокращения портфелей ни по одному из ключевых сегментов кредитования, хотя темпы роста выдач в рознице замедлятся. Драйверами рынка останутся ипотека и кредиты МСБ.

По оценке НКР, положительное влияние окажут комиссионные доходы, на увеличение которых делают упор крупнейшие банки, в том числе в рамках развития экосистем. Одновременно по мере возврата инфляции к целевому уровню 4% будет наблюдаться положительная переоценка долговых бумаг на балансах банков, что добавит им доходов (по итогам девяти месяцев текущего года влияние данных доходов на прибыль было близким к нулю).

Ожидаемое до конца 2021 года повышение ключевой ставки даже на 1 п. п. вряд ли приведет к дополнительной отрицательной переоценке долговых бумаг в 2022 году, поскольку в ставках денежного рынка уже учтено дальнейшее ужесточение монетарной политики. Давление на прибыль окажет постепенная переоценка срочных пассивов по новым, более высоким ставкам, что негативно отразится на чистой процентной марже, а также более высокий уровень отчислений в резервы в сравнении с 2021 годом.

«Повторение рекорда в 2022 году возможно в случае, если стоимость риска будет ближе к нижней границе прогноза. При более высокой стоимости риска вероятнее некоторое снижение чистой прибыли — в пределах 10% по сравнению с 2021 годом», — резюмируют аналитики.