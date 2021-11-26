Нормативы ЦБ в октябре нарушали семь российских банков из числа раскрывающих отчетность, свидетельствуют данные регулятора.

В частности, нормативы нарушали Московский Индустриальный Банк, ВУЗ-Банк, Московский Областной Банк, Генбанк, Инвестторгбанк, Газэнергобанк и «Траст». Шесть банков-нарушителей находятся в процессе финансового оздоровления. Продолжает нарушать нормативы Банк непрофильных активов — «Траст».

Банк «Пересвет», находящийся в стадии финансового оздоровления, 26 раз в октябре допускал значения норматива Н1.1 ниже 7% (это отдельно отмечается регулятором, но не является нарушением). Наиболее низкое значение Н1.1 в октябре составило 6,099%.

Напомним, что минимально допустимое числовое значение норматива Н1.1 составляет 4,5%.

В октябре 2021 года российские кредитные организации (банки и небанковские кредитные организации) получили совокупную прибыль в размере 231,1 млрд рублей, свидетельствуют данные Банка России. Всего с начала 2021 года действующие кредитные организации заработали 2,06 трлн рублей. Как уже отмечалось, банковский сектор в текущем году почти гарантированно покажет исторически рекордную прибыль. За десять месяцев 2020 года чистая прибыль сектора составляла 1,3 трлн рублей, за весь 2020 год — 1,6 трлн.

По данным ЦБ, прибыль в октябре 2021 года показали 268 банков и 18 НКО.

На 1 ноября 2021 года в России было зарегистрировано 337 банков (231 с универсальной лицензией и 106 с базовой лицензией).

В октябре текущего года лицензии лишился только Объединенный Резервный Банк.



За ноябрь ЦБ уже отозвал лицензию у самарского банка «Спутник». Кроме того, завершил деятельность Севастопольский Морской Банк, присоединенный к РНКБ Банку.