За первое полугодие 2021 года российский банковский сектор уже показал исторически рекордные показатели, заработав 1,18 трлн рублей. К концу года эта цифра может увеличиться вдвое.



По оценкам Банка России, приведенным в информационно-аналитическом материале о развитии банковского сектора в августе 2021 года, при сохранении текущих темпов роста прибыль за текущий год может установить рекорд в 2,5 трлн рублей. За десять месяцев 2021 года российские кредитные организации в совокупности заработали 2,06 трлн рублей. Порядка 85% этой прибыли приходится на системно значимые банки.

Отметим, что, несмотря на поступательный рост прибыли небанковских кредитных организаций (НКО) в последние три года, их доля в совокупной прибыли банковского сектора снижается. Если в 2019 году НКО заработали 1,73% всей чистой прибыли банковского сектора, а годом позже эта доля увеличилась до 2,14%, то по итогам десяти месяцев 2021 года — уже снизилась до 1,68%, согласно данным ЦБ. При этом за 2019 год прибыль НКО составила 29,71 млрд рублей, в 2020 году — 34,3 млрд, а за неполный текущий год — 35,3 млрд рублей.

В октябре 2021 года чистая прибыль российских кредитных организаций составила 231,1 млрд рублей, что на 18% больше, чем в сентябре. Рост прибыли в прошлом месяце объясняется преимущественно восстановлением резервов по проблемным активам под управлением Банка непрофильных активов «Траст».

По данным ЦБ, прибыль в октябре 2021 года показали 268 банков и 18 НКО.