Аналитики Goldman Sachs выбрали бумаги с высоким потенциалом роста в следующие 12 месяцев. Среди них китайский интернет-гигант Alibaba и южнокорейский игрок на рынке оборудования для лифтинга, пишет РБК , ссылаясь на CNBC.

Эксперты составили список из 179 компаний, чьи акции, по их мнению, могут вырасти в цене в следующие 12 месяцев. Однако из всего списка лишь от пятой части бумаг аналитики ожидают роста более чем на 60%.

CNBC выделил шесть наиболее интересных акций, которые значительно дешевели в последние месяцы, но сейчас имеют мощный потенциал роста. Каждая из этих акций потеряла около 10% за последний квартал.

Alibaba и Activision Blizzard — крупнейшие компании списка, указывает РБК.

После публикации квартального отчета бумаги китайского интернет-гиганта Alibaba упали почти на 10%, но аналитики Goldman Sachs продолжают видеть возможности для роста акций компании. Эксперты банка подтвердили свою рекомендацию «покупать» для онлайн-ретейлера с целевой ценой 245 долларов за акцию, что означает потенциал роста более 83% по сравнению с ценой закрытия 26 ноября (133,35 доллара).

С сентября 2021 года акции компании подешевели более чем на 20% — теперь они на 58,23% дешевле исторического максимума, достигнутого в октябре прошлого года.

Еще одна крупная компания с мощным потенциалом роста, по мнению аналитиков Goldman Sachs, — разработчик видеоигр Activision Blizzard. 3 ноября аналитик Goldman Майкл Нг подчеркнул, что, несмотря на задержку выпуска игр Overwatch 2 и Diablo IV, «способность компании генерировать прибыль остается неизменной». «Мы рассматриваем любое снижение цены акций как возможность для покупки», — написал эксперт.

В качестве положительных факторов для бизнеса компании аналитик выделил запуск игр Call of Duty: Vanguard и Diablo Immortal, продолжение онлайн-игры Hearthstone и тестирование новых мобильных игр Warcraft. Эксперты Goldman Sachs установили целевую цену за бумаги компании в 111 долларов, что на 83% больше цены закрытия рынка 26 ноября в 60,62 доллара.

Акции компании сейчас на 42% ниже максимума, достигнутого 16 февраля этого года. Котировки одного из крупнейших производителей видеоигр сильно обвалились после скандала, связанного c обвинением Activision Blizzard в создании токсичной корпоративной культуры.

Еще одна компания, акции которой Goldman считает перспективными, — южнокорейский производитель медицинского оборудования Jeisys Medical. Аналитик банка Ким Сансу еще в июле писал, что компания может обогнать конкурентов на быстрорастущем рынке лифтинга кожи. Теперь эксперт ожидает, что после устойчивого роста прибыли в III квартале 2021 года компания обеспечит трехлетний рост совокупной выручки на 36% и прибыли на 64% благодаря географической диверсификации и инновационному портфелю продуктов. Целевая цена Goldman Sachs составляет 19,2 тыс. корейских вон или 16,1 доллара за акцию, что означает потенциал роста в 209% к цене закрытия акций на 26 ноября.

Также группа аналитиков во главе с Сальвином Рихтером увидела перспективы бостонской биотехнологической компании Vertex Pharmaceuticals. Эксперты заявили, что компания показала «сильный результат в III квартале», и повысили ценовой ориентир для акций компании до 326 долларов с 317 за акцию, что означает потенциальный рост на 74% по сравнению с ценой закрытия торгов 26 ноября.

Фармацевтическая компания WuXi Biologics также была добавлена в список Goldman Sachs. Аналитик Чен Цзыи заявил, что компания «вырастет в мирового лидера» в контрактном производстве биологических препаратов благодаря своей собственной технологии и глобальному расширению. Эксперт отметил, что компания ожидает роста прибыли на 40% к 2025 году, а также положительного свободного денежного потока с 2022 года. Целевая цена Goldman Sachs на акции составляет 178,6 гонконгского доллара, или 22,9 доллара США, что предполагает потенциал роста на 72% по сравнению с ценой закрытия 26 ноября.



Еще одной компанией с высокой оценкой экспертов Goldman Sachs стал немецкий производитель полимеров Covestro. Аналитики банка отметили более низкие затраты компании на производство, чем у конкурентов, и растущий спрос на ее продукцию. Целевая цена акций банка составляет 90 евро, или 101,4 доллара, предполагаемый потенциал роста — 64%.