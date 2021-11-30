ВТБ запустил сервис по оформлению справок для клиентов из сегмента среднего и малого бизнеса в новом интернет-банке «ВТБ Бизнес». Об этом сообщили в банке, уточнив, что пользователи смогут получить документы полностью онлайн за несколько секунд.

«Сервис упрощает доступ предпринимателей к информации по своим расчетным счетам. Теперь заказать и скачать готовую справку можно в несколько кликов без посещения отделения банка», — говорится в релизе.

На сегодняшний день клиенты могут оформить в интернет-банке справки об открытых в ВТБ счетах, а также об оборотах и остатках за необходимый период.

«Уже сейчас мы перевели в онлайн-режим предоставление наиболее востребованных справок, а в ближайшее время в интернет-банке полностью дистанционно можно будет оформить и другие виды документов», — комментирует руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития — старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова.



В интернет-банке «ВТБ Бизнес» предпринимателям доступно более 50 банковских и небанковских продуктов и услуг, включая расчеты, оформление депозитов, кредитов, цифровые продукты и онлайн-сервисы для импортеров и экспортеров, виртуальные бизнес-карты, эквайринг.