Годовая инфляция в России достигла 8,05%, к концу года Минфин рассчитывает на ее снижение. Как передает ТАСС, об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.

«Инфляция у нас сейчас около 8%, 8,05% примерно. В следующем году заложены необходимые ресурсы для индексации тех социальных расходов, которые по законодательству должны индексироваться на фактический уровень инфляции. Это социальные выплаты, материнский капитал. <...> К концу года мы все-таки надеемся, что она [инфляция] несколько снизится», — сказал Силуанов.

По его словам, Минфин ожидает, что потребительская инфляция в России по итогам следующего года не превысит 4%. «Мы договорились мониторить ситуацию с уровнем потребительских цен в следующем году. По нашим оценкам, в прогнозе она как была, так и остается на уровне 4%, и Центральный банк тоже подтверждает такие оценки», — указал министр.

В свою очередь главный экономист по России в представительстве Всемирного банка в Москве Дэвид Найт считает, что инфляция в России может достичь пика в конце этого года и начать снижаться в следующем году.

«Мы полагаем, что инфляция может достичь пика около конца этого года, а потом будет постепенно снижаться в течение следующего года», — отметил Найт в ходе пресс-конференции, посвященной выходу доклада Всемирного банка об экономике России.

По его словам, ВБ надеется, что Банк России сохранит свою нынешнюю денежно-кредитную политику. «Мы действительно ожидаем, что Центральный банк России будет сохранять свою нынешнюю денежную политику в плане нейтральности», — добавил Найт.



Согласно последним данным Росстата, с начала года потребительские цены в РФ выросли на 7,02%. В годовом выражении инфляция на 22 ноября 2021 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый годы на аналогичные даты) составила 8,23%.