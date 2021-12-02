Российский предприниматель и основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков к причинам срыва сделки TCS Group с «Яндексом» отнес рост акций группы и позицию менеджмента IT-компании, пишет РБК со ссылкой на слова основателя Тинькофф Банка в документальном фильме «Он такой один», премьера которого состоялась в Москве вечером 1 декабря. Картину снял журналист Андрей Лошак.

По словам Тинькова, о сделке он договаривался в течение месяца, лежа в инфекционном боксе: «Вот я месяц лежал с телефоном и сделал эту сделку с Грегом Абовским (экс-финансовый директор «Яндекса». — Прим. РБК), Тиграном Худавердяном (управляющий директор группы «Яндекс». — Прим. РБК) и с Аркадием (Воложем, сооснователь и генеральный директор группы компаний «Яндекс». — Пим. РБК)». В марте 2020 года стало известно, что у Тинькова диагностирована лейкемия. Бизнесмен борется с ней с октября 2019 года.

«Что пошло не так: во-первых, я болел и дико росли акции в цене. Мы начали сделку по цене там типа 20 долларов, а когда заканчивали, она там 40 долларов, что ли, была, не помню», — сказал он.

В результате сделки должен был быть создан «национальный чемпион», где у Тинькова не было бы контроля, но была бы возможность консультировать ведение бизнеса — такой взгляд был у самого бизнесмена. По его словам, такого подхода «менеджмент [«Яндекса»] испугался». Бизнесмен считает, что Волож сейчас жалеет о срыве сделки, потому что в прошлом году TCS Group стоила «копейки» — ее цена составляла треть от текущей стоимости. В сентябре 2020 года акции TCS Group торговались по 26,45 доллара, на 2 декабря 2021 года — 100,75 доллара.

TCS Group, контролирующая Тинькофф Банк, объявила о возможной сделке с «Яндексом» 22 сентября 2020 года. Предполагалось, что технологическая компания приобретет весь акционерный капитал TCS Group за 5,48 млрд долларов, часть суммы должна была быть профинансирована акциями «Яндекса». После сообщений рынок оценивал потенциал объединенной структуры в 30 млрд долларов.

Однако 16 октября стороны сообщили об остановке переговоров. Тиньков в письме сотрудникам Тинькофф Банка отмечал, что «Яндекс» был заинтересован в поглощении его компании, хотя речь на переговорах об этом не шла. Управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян, в свою очередь, говорил, что завершению переговоров помешали постоянно возникающие «все новые и новые требования» Олега Тинькова. В конце прошлого года Тиньков сказал, что причиной срыва сделки стали разногласия по поводу цены. Он просил за банк 6,2 млрд долларов, а «Яндекс» был готов заплатить на 200 млн долларов меньше — 6 млрд долларов.