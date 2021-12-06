Клиенты ВТБ в 2022 году смогут воспользоваться специальными настройками в мобильном приложении или интернет-банке, чтобы ограничить получение кредитных средств онлайн, говорится в сообщении банка. Над таким функционалом работает сейчас и Промсвязьбанк. Меры призваны стать одним из способов защиты банковских клиентов от финансовых мошенников, которые используют методы социальной инженерии с целью кражи не только имеющихся на счетах денежных средств, но и полученных в кредит.

Возможность защититься от мошеннических кредитов самостоятельно появится у всех клиентов ВТБ. Так, если у клиента уже имеется кредит или нет необходимости его оформлять в будущем, он сможет поставить отметку в цифровом канале об ограничении в получении кредитных средств онлайн. В дальнейшем, на ранней стадии оформления кредита, это позволит определить, подает заявку клиент по собственной воле или под влиянием мошеннической схемы. Когда клиенту понадобятся кредитные средства, ему нужно будет дополнительно подтвердить этот факт банку.

Промсвязьбанк уже предоставляет функционал по ограничению онлайн-операций, но для этого нужно обратиться в отделение банка. Функция позволяет защитить клиента от возможных действий злоумышленников: при любой попытке оформить кредитный продукт через мобильное приложение или интернет-банк система банка фиксирует такую попытку, определяет, совершал ли действие сам клиент и в этом случае просит лично обратиться в банк для снятия ограничений, рассказал представитель кредитной организации.

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Для защиты средств клиентов ВТБ предложит также настройки безопасного режима: ограничения круга получателей переводов, скрытие баланса, истории операций и персональных данных; настройку дополнительных факторов подтверждения рисковых операций с помощью технологий NFC, голосовой биометрии, селфи; установку второго номера телефона и подтверждение операции через код на e-mail; управление устройствами, которые подключены к «ВТБ-Онлайн».



Как считает генеральный директор компании SafeTech Денис Калемберг, скорее всего, на возможность блокировать выдачу кредитов онлайн обратят внимание только те клиенты, у которых и так высокий уровень финансовой грамотности, а те, кто ведется на звонки мошенников, не будут знать и о новых возможностях защиты. Даже если банк планирует просвещать своих клиентов о появившихся ограничениях, вряд ли он будет делать это массово — кредитным организациям нужно, чтобы их клиенты могли оформлять кредиты легко, быстро и без посещения офиса, поэтому продвижение этой истории — выстрел себе в ногу, отметил эксперт. Запрет на онлайн-кредитование — слишком жесткая и неудобная мера в первую очередь для самого клиента, считает руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский. По его мнению, более эффективным решением будет повышение уровня защищенности банковского приложения и повышение финансовой грамотности населения.

По мнению экспертов в области IT-безопасности, злоумышленники используют много схем для отъема денег, но хотя бы в части оформления кредитов эта мера затруднит работу злоумышленников и защитит от потерь средств некоторых клиентов банков. Ограничение онлайн-выдачи кредитов будет эффективным какое-то время, пока мошенники не найдут новый способ, как заставить жертву перевести деньги. Чтобы обойти ограничения, злоумышленники могут с помощью методов социальной инженерии отправить клиентов оформлять кредиты сразу в отделение банка: жертвы снимают деньги с собственных счетов в отделениях или банкоматах, берут кредиты в сторонних организациях, распоряжаются своим имуществом в интересах мошенников, отметили эксперты.