Депутаты Госдумы и участники финансового рынка разрабатывают механизм «добровольного запрета» на кредиты для россиян, пишет РБК . Речь идет о двух законопроектах — поправках в Гражданский кодекс и законы «О потребительском кредите» и «О кредитных историях», которые позволят гражданам при желании указывать в кредитной истории отказ от получения любых ссуд. По словам зампреда комитета Госдумы по финансовому рынку Антона Гетты, который выступал с такой инициативой в феврале, цель поправок — дать гражданам возможность защититься от мошенничества. Он подчеркнул, что оспорить в суде выдачу подобных ссуд почти невозможно.

Как следует из законопроектов, заемщик получит право в любое время вводить и отменять возможность выдачи на его имя любых кредитов или займов. Заявку можно будет подать через портал госуслуг или банки, в том числе через их мобильные приложения или личные кабинеты. Запрет на оформление кредитов вступит в силу в течение семи дней с момента обращения. Сведения об отказе клиента от ссуд должны будут отражаться в титульной части его кредитной истории. В России кредитные истории граждан могут храниться в разных бюро кредитных историй (БКИ), но титульная часть анкеты отображается в Центральном каталоге кредитных историй — базе ЦБ, к которой есть доступ у всех бюро. Пока действует запрет, банки и МФО будут обязаны отказывать в оформлении кредитов на имя клиента. Если кредитный договор все же будет заключен, кредиторы не смогут требовать выплаты задолженности и продавать долг коллекторам. При желании заемщик может снять запрет на кредиты — через «Госуслуги» или обратившись в банк лично. Ограничения на выдачу ссуд снимутся в течение десяти дней с момента подачи заявки.

Средний чек онлайн-кредита превысил допандемийное значение При этом средний срок займа практически не изменился — 53 месяца.

По словам руководителя проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгении Лазаревой, такой подход полностью проблему не решит. В дополнение к этому граждан, как субъектов кредитной истории, стоит уведомлять о запросе их данных в БКИ, считает эксперт. Поправки помогут бороться с мошенниками, но важнее работа с клиентами и формирование кибергигиены, уверен гендиректор дата-центров Oxygen Павел Кулаков. Злоумышленники всегда модифицируют схемы мошенничества с учетом введенных ограничений и запретов. Как правило, самое слабое звено во всей системе — это человек, отметил Кулаков. По словам начальника отдела по противодействию мошенничеству центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексея Сизова, новый закон не защитит от мошенничества при дистанционном получении предодобренных кредитов: если клиент сам вводил ограничения, он сам может их и отозвать, заставить его сделать это может мошенник с помощью социальной инженерии.

«Банк России получил предложения по внесению соответствующих изменений и после их изучения ответит авторам. Вместе с тем инициатива обязать банки по желанию клиента ограничивать ему ряд операций уже находится в проработке. Представляется, что такая мера должна распространяться на всех клиентов банков и микрофинансовых организаций», — сообщил регулятор «Прайму» . В ЦБ отметили, что технологически такой функционал уже реализован у ряда банков.

В банках в целом поддерживают инициативу законодателей. «Добровольный запрет» — логичный способ ограничить мошенничество с дубликатами паспортов и в сегменте онлайн-кредитования. Реализация такой возможности также поможет опекунам избежать проблем, связанных с получением кредитов недееспособным лицом. Актуально также было бы предусмотреть в законе право супругов, не заключавших брачный договор, накладывать запрет на кредитование без согласия второго супруга, считают финансисты. По их словам, важно, чтобы техническая реализация инициативы не привела к снижению доступности кредитования для клиентов. Наиболее простым решением представляется хранение информации о запрете кредитования в квалифицированных бюро кредитных историй. Также у кредиторов могут быть сложности с ответами на заявки от уже действующих клиентов или клиентов, идентифицированных с помощью биометрии. Необходимо также дополнительно обосновать в законопроекте, почему банк лишается права на взыскание задолженности, отметили представители банков.