Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности банка «Развитие-Столица» на уровне «ruВ», по рейтингу установлен «стабильный» прогноз, сообщается на сайте агентства.

Как пояснили в агентстве, повышение рейтинга обусловлено улучшением диверсификации бизнеса банка за счет наращивания кредитования физических лиц и снижения объема кредитов юридических лиц и ИП по мере погашения проблемных ссуд на фоне поддержания комфортного уровня рентабельности, а также снижением объема активов, размещенных в банке-нерезиденте, что повышает прозрачность структуры активов. Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен слабыми рыночными позициями, сильной позицией по капиталу и способностью к его генерации, невысоким качеством активов, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой уровня корпоративного управления.

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными масштабами бизнеса на российском банковском рынке и ограниченностью клиентской базы в сегменте кредитования юрлиц и физлиц. Банк характеризуется приемлемой диверсификацией бизнеса по сегментам кредитного риска. Тем не менее агентство отмечает по-прежнему высокий уровень отраслевой концентрации корпоративного кредитного портфеля на сфере операций с недвижимостью (на 1 ноября 2021 года доля таких ссуд превышает 95% кредитов юридических лиц и ИП), пояснили аналитики.

В частности, уровень достаточности капитала банка и буфер абсорбции убытков оцениваются как высокие (Н1.0 равен 28%, Н1.1 составляет 25,2%, Н1.2 равен 25,2% на 1 ноября 2021 года; буфер абсорбции убытков позволяет выдерживать обесценение свыше 86% подверженных кредитному и рыночному рискам активов без нарушения нормативов). Повышенной концентрации на объектах крупного кредитного риска не наблюдается (крупные кредитные риски к нетто-активам без учета объектов с рейтингами на уровне «ruAA-»и выше составили менее 3% на 1 октября 2021 года), что оказывает поддержку капитальной позиции. Способность банка к генерации капитала оценивается как адекватная (за период с 1 октября 2020 года по 1 октября 2021 года ROE в соответствии с РСБУ составила 11%), что обусловлено высоким уровнем операционной эффективности (уровень чистой процентной маржи, рассчитанной за аналогичный период, — 7,5%, показатель CIR — 34,5%). Банк регулярно выплачивает дивиденды акционерам: за 2020 год было выплачено 1,1 млрд рублей, в 2021-м — 400 млн рублей, в перспективе планируется направлять на выплаты дивидендов не менее 50% чистой прибыли.

Также агентство обращает внимание на невысокое качество активов банка. На кредитный портфель (без учета МБК) на 1 ноября 2021 года приходится около 61% валовых активов (в том числе на корпоративные ссуды приходится 53% портфеля, на кредиты физлиц, выданные под залог недвижимости — 47%). Качество ссудной задолженности остается низким. Для банка характерен очень высокий уровень покрытия ссудного портфеля созданными РВПС и адекватный уровень обеспеченности (на 1 ноября 2021 года фактический коэффициент резервирования по ссудному портфелю составил 76%, покрытие ссудного портфеля обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составляет 105%, практически все обеспечение представлено залогом недвижимости). Денежные средства, МБК в Банке России, остатки на ностро-счетах и вложения в ценные бумаги формируют 33% активов (все указанные вложения имеют адекватное кредитное качество).

Агентство отмечает сокращение объема низкодоходных вложений, в том числе в виде размещения остатков на корреспондентском счете и МБК в иностранном банке-контрагенте (до 39% капитала банка на 1 ноября 2021 года против 200% капитала на 1 ноября 2020-го), что повышает прозрачность структуры активов банка для рейтингового агентства.