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МИнБанк повысил ставки по депозитам для юрлиц

11.12.2021 15:23
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Московский Индустриальный Банк

Московский Индустриальный Банк повысил ставки по всей линейке рублевых бизнес-депозитов в среднем на 2 процентных пункта, сообщила пресс-служба кредитной организации.

«Теперь ставки по депозитам для юридических лиц варьируются в диапазоне от 5,35% до 7,55% годовых. Доходность зависит от вида депозита, суммы и срока размещения денежных средств. Изменения процентных ставок распространяются на новые депозиты, а также на депозиты, перезаключенные с 24 ноября 2021 года», — говорится в релизе.

Депозит можно разместить на любой срок от одного дня. Минимальная сумма — 500 тыс. рублей. Начисленные проценты могут выплачиваться как ежемесячно, так и в конце срока.

Открыть депозитный счет можно в любом отделении МИнБанка, обслуживающем юридических лиц, а также онлайн в системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО).

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