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Фондовые торги в РФ завершились в «красной зоне»

08.12.2021 19:02
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Время прочтения: 2 минуты
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Основные фондовые торги в РФ завершились в среду в существенном минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи потерял 2,57% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 773,61 пункта. Индекс РТС снизился на 2,09% — до отметки 1 612,73.

Бумаги Mail.ru подешевели на 7,02%, СберБанка — на 5,88%, «ЛУКОЙЛа» — на 3,01%, Московской биржи — на 2,9%, «Яндекса» — на 2,45%, «Магнита» — на 2,42%, «Газпрома» — на 2,28%, «Полюса» — на 1,59%, МТС — на 1,25%, «Норникеля» — на 0,16%.

«Российский фондовый рынок в среду ушел в минус, хотя основную часть торгов провел в довольно стабильном настроении. Все имеющиеся поводы для покупок исчерпаны — с геополитикой все понятно и стабильно закономерно, нефть консолидируется, внутренние сигналы дают мало поводов для оптимизма», — комментирует старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Инвесторам нужен новый драйвер — рынок как будто отвык торговать без яркого повода. Геополитическая тема отошла на второй план после долгожданного разговора Путина и Байдена, волатильность в нефти стала привычной», — высказывается в этом же ключе старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.

«На мировых фондовых биржах в среду преобладали умеренно коррекционные настроения, которые на российском рынке вместе с сохранением геополитической напряженности спровоцировали уход от риска. Видеовстреча Путина и Байдена, по сути, лишь показала, что стороны все еще готовы обсуждать острые вопросы, но не спровоцировала сближение их позиций. Ситуация, связанная с Украиной и НАТО, вероятно, в ближайшие сессии будет продолжать оказывать негативное влияние на российские акции», — пишет аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«Индекс Мосбиржи упал на фоне распродаж в финансовом секторе, а также опасений введения новых локдаунов в Европе», — считает ведущий аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов.

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