Аналитики ЦБ: адресная помощь населению лучше регулирования цен при их росте

В случае существенного роста цен, который всегда негативно влияет на уровень жизни населения, адресная помощь наименее обеспеченным гражданам — более эффективная и предпочтительная мера по сравнению с регулированием потребительских цен. К такому выводу пришли эксперты департамента исследований и прогнозирования Банка России.

В аналитической записке, озаглавленной «Регулирование цен: когда нужно остановиться?», они констатируют, что рост цен на потребительские товары, особенно самые востребованные, понижает уровень жизни граждан и сильнее всего отражается на наименее обеспеченных слоях населения. Представители регулятора напоминают, что его цель состоит в удержании устойчиво низкой инфляции вблизи 4%. «Денежно-кредитная политика обеспечивает достижение этой цели, но на это требуется время. Поэтому стремление ограничить рост цен другими методами вполне естественно. Вопрос в том, насколько эффективны эти методы и какие издержки и дисбалансы для экономики они могут создать», — рассуждают аналитики.

Как указывают эксперты, рост мировых цен на продовольственные и сырьевые товары стал одной из причин значительного повышения инфляции в России. Правительство с конца 2020 года приняло ряд мер по регулированию внутренних цен на отдельных товарных рынках. «Практика показала, что принятые меры позволили снизить чувствительность изменения внутренних цен к динамике мировых цен. В целом государственное регулирование цен на отдельных рынках, как правило, позволяет стабилизировать динамику цен, но только на краткосрочном горизонте», — полагают авторы доклада.

При этом в средне- и долгосрочной перспективе прямое вмешательство государства в процесс ценообразования, по их словам, создает дисбалансы и может повлечь за собой существенные негативные последствия. «Эти последствия проявляются главным образом в сокращении инвестиций в производство и выпуск товаров, цены на которые регулируются, то есть в торможении роста регулируемых секторов экономики. Одновременно усиливаются риски возникновения дефицита и роста объемов теневой торговли и увеличиваются издержки государства по борьбе с ней», — поясняют аналитики.

«Формируемые дисбалансы на товарных рынках могут приводить к значительному искажению ценовых сигналов, усиливая влияние проинфляционных факторов и создавая предпосылки для устойчивого роста инфляционных ожиданий. Данный вывод подтверждается многочисленными примерами регулирования цен на отдельных рынках другими странами», — пишут эксперты ДИП Центробанка.

По их словам, регулирование цен осложняет анализ текущей ценовой ситуации. В случае широкомасштабной практики регулирования цен это может привести к недооценке силы проинфляционных факторов.

«В свою очередь косвенные механизмы регулирования цен (например, через экспортные пошлины) требуют постоянной тонкой настройки для баланса между краткосрочными проинфляционными рисками и средне- и долгосрочными рисками снижения или замедления роста инвестиций и производства, в том числе из-за уступки части экспортных рынков иностранным конкурентам, которые оказываются в выигрыше. Пример регулирования цен на рынке нефтепродуктов показывает, что косвенные меры помогают сглаживать колебания внутренних цен, но не могут защитить от роста мировых цен на длинных временных промежутках», — отмечается в аналитической записке.



По мнению ее авторов, «с социальной точки зрения адресная материальная помощь наименее обеспеченным слоям населения выступает более предпочтительной и эффективной альтернативой регулированию потребительских цен. Кроме того, такая форма поддержки вносит значительно меньше искажений в динамику экономической активности, инфляции и инфляционных ожиданий. Это имеет важное значение для поддержания устойчивого роста экономики темпами, отвечающими ее потенциалу».