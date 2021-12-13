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Исследование: прожить больше полугода на сбережения смогут только 15% россиян

13.12.2021 11:12
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Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

В ковид выросло число россиян, которые не ведут учет личных финансов, не планируют будущие доходы и расходы и не имеют сбережений, а доля тех, кто мог бы прожить на сбережения больше полугода, составляет только 15%, свидетельствуют данные исследования SuperJob. В опросе приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех федеральных округов страны.

Тем или иным образом контролируют свои доходы и расходы 65% россиян: 53% ведут примерный учет личных финансов, а 12% — строгий. Совсем без финансового учета обходятся 35% опрошенных. Чем больше зарабатывают респонденты, тем больше среди них тех, кто привык подсчитывать свои доходы и расходы: среди опрошенных с доходом менее 50 тыс. рублей их в общей сложности 61%, а среди тех, кто получает свыше 80 тыс. рублей в месяц, — уже 73%. Примерный учет финансов особенно характерен для женщин (56%), а строгий — для мужчин (14%).

Свои будущие доходы и расходы обычно планируют двое из трех россиян: на срок менее полугода — 38%, на срок от полугода до года — 17%, на более длительный период — 11%. Каждый третий (34%) не строит никаких финансовых планов. Срок планирования менее полугода чаще бывает у женщин (45% против 33% среди мужчин), а мужчины чаще предпочитают планировать на год и более (13% и 8% соответственно). Но больше всего сторонников долгосрочного планирования — среди россиян с доходом от 80 тыс. рублей в месяц (19%). Тех, кто совсем не планирует свои доходы и расходы, больше среди опрошенных старше 45 лет (38%).

У 43% россиян отсутствуют какие-либо сбережения. В случае потери дохода 13% опрошенных могли бы прожить за счет своих накоплений менее месяца, 18% — от месяца до двух. От трех месяцев до полугода могли бы продержаться на сбережениях 11%, от полугода до года — 8%. Еще у 7% опрошенных накоплений хватило бы на год и более.

Нет сбережений чаще всего у россиян с доходами менее 50 тыс. рублей (51%). В том, что их сбережений хватило бы более чем на год, чаще всего убеждены опрошенные старше 45 лет (10%).

Согласно данным SuperJob, по сравнению с доковидным 2019 годом доля россиян, которые не ведут учет доходов и расходов, выросла на 6 процентных пунктов. Доля респондентов, которые не планируют своих будущих доходов и расходов, увеличилась на 13 п. п. по сравнению с 2019-м — сегодня их больше, чем когда-либо. Доля россиян без сбережений сейчас на 3 п. п. больше по сравнению с 2019 и 2020 годами.

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