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Сенаторы одобрили создание Банком России сервиса «Знай своего клиента»

15.12.2021 18:38
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Совет Федерации одобрил федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части создания на базе Банка России централизованного информационного сервиса — платформы «Знай своего клиента». Об этом сообщается на сайте Совфеда.

Как пояснил один из авторов законопроекта — заместитель председателя комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Мухарбий Ульбашев, вводится классификация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по степени риска совершения ими подозрительных операций. Выделяются три группы риска: низкая, средняя и высокая. Соответствующая информационная платформа создается на базе Банка России.

При этом добросовестным клиентам, отнесенным к низкой степени риска, банк не вправе отказать в переводе средств. В отношении организаций и предпринимателей, отнесенных к высокой степени риска, «при проведении подозрительных операций применяются ограничительные меры», указано в сообщении.

«Закон будет способствовать повышению эффективности национальной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — отметил сенатор.

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