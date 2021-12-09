Сенаторы одобрили создание Банком России сервиса «Знай своего клиента»

Совет Федерации одобрил федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части создания на базе Банка России централизованного информационного сервиса — платформы «Знай своего клиента». Об этом сообщается на сайте Совфеда.

Как пояснил один из авторов законопроекта — заместитель председателя комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Мухарбий Ульбашев, вводится классификация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по степени риска совершения ими подозрительных операций. Выделяются три группы риска: низкая, средняя и высокая. Соответствующая информационная платформа создается на базе Банка России.

При этом добросовестным клиентам, отнесенным к низкой степени риска, банк не вправе отказать в переводе средств. В отношении организаций и предпринимателей, отнесенных к высокой степени риска, «при проведении подозрительных операций применяются ограничительные меры», указано в сообщении.



«Закон будет способствовать повышению эффективности национальной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — отметил сенатор.