Кэшбэк за вклад и другие изменения по депозитам за неделю

Некоторые банки на текущей неделе ввели новые вклады, а также изменили ставки и условия по действующим. Разберемся в нововведениях.

Абсолют Банк стал первым партнером акции «Кэшбэк за вклад» Банки.ру. При открытии вклада «Абсолютный максимум+» на нашем маркетплейсе можно получить дополнительное денежное вознаграждение в размере до 4 тыс. рублей от Банки.ру. Депозит открывается в сумме от 10 тыс. рублей, а срок можно выбрать любой в диапазоне от 91 до 367 дней. Ставка составит от 6,5% до 8,5% годовых в зависимости от срока и суммы. Вклад на выгодных условиях доступен до 31 декабря 2021 года включительно.



Банк «Зенит» предлагает посетителям Банки.ру вклад «Выбор Банки.ру» с повышенной ставкой. При оформлении вклада на Банки.ру его доходность составит 8,5% годовых. Чтобы оформить вклад на Банки.ру под 8,5%, нужно получить промокод. Депозит открывается на 375 дней. Минимальная сумма первоначального взноса — 50 тыс. рублей. Депозит является сберегательным. Кроме того, банк повысил доходность вкладов. Вклад «Звездный» можно открыть в сумме от 50 тыс. рублей на срок 181, 400, 730 или 1 100 дней. Максимальная ставка составит 9% годовых. По вкладу «Восход» ставка теперь равна 8,6% годовых. Разместить денежные средства на 700 дней в сумме от 50 тыс. рублей можно при предъявлении промокода от Банки.ру.



ВТБ повышает процентные ставки по депозитам. Максимальная доходность в 8,3% годовых предусмотрена по депозиту «Ценность достижений». Максимальная базовая ставка по депозиту «Вклад в будущее Привилегия» для состоятельного сегмента на срок два года повышается до 7,45% годовых в рублях, с капитализацией процентов клиенты могут получить доходность до 8% годовых. Операции по пополнению и частичному снятию средств по депозиту не предусмотрены. Также ВТБ пополнил линейку сберегательных продуктов новым накопительным счетом «Сейф». Максимальная доходность по продукту достигает 8% годовых с учетом опции «Сбережения».



Банк «Таврический» ввел новый вклад «Праздничный». Депозит открывается в сумме от 1,5 млн рублей сроком на 367 дней. Процентная ставка составляет 9,1% годовых. Дополнительные взносы и частичное снятие не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока. При досрочном расторжении проценты по вкладу начисляются по ставке до востребования.



Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит #} #}#}

Банк «Ренессанс Кредит» повысил ставки по рублевому депозиту «Без границ». Теперь при размещении средств через интернет- или мобильный банк доходность составит 7,25% годовых, а при открытии вклада в отделении банка — 7%. Минимальная сумма размещения — 1 тыс. рублей, срок — шесть месяцев. Проценты по депозиту «Без границ» выплачиваются ежемесячно на текущий/депозитный счет (капитализация) или счет карты по выбору клиента. Есть возможность пополнения и частичного снятия средств. При досрочном расторжении договора применяется ставка вклада, а доход рассчитывается исходя из фактического периода нахождения средств на счете.

Экспобанк повысил доходность вклада «Яркий процент». При открытии депозита в офисах Экспобанка доходность в зависимости от срока составляет до 8,5% годовых в рублях, а с учетом капитализации — до 9,23%. При оформлении депозита в интернет-банке Expo Online или мобильном приложении ставка на 0,1 процентного пункта выше — 8,6% годовых в рублях. С учетом капитализации доходность составляет до 9,35% годовых.

РГС Банк повысил базовые ставки по линейке классических вкладов для физических лиц. Максимальная базовая ставка по вкладу «Дорога к цели» составит 7,3% годовых в рублях. У клиентов есть дополнительная возможность увеличить ставку еще на 0,5—1 п. п. за расходные операции по карте «АвтоДрайв», максимальная ставка с учетом надбавок и капитализации процентов может достигать 9,46%. Вклад «Подушка безопасности» открывается полностью онлайн на платформе «Финуслуги» Московской биржи. Ставка зависит от срока вклада и составит 6,8—8,1% годовых. Инвестиционный рублевый вклад «Двойная выгода» открывается при условии одновременного оформления договора накопительного или инвестиционного страхования жизни от ООО СК «Росгосстрах Жизнь» (надбавка к базовой ставке 2 п. п.) или при покупке страховых полисов «Помощь на дороге» от ООО «Этнамед» или «Мой дом» от СК «Росгосстрах» (плюс 1 п. п.). Максимальная ставка по вкладу «Двойная выгода» может составить 8,7% годовых.

Банк «Санкт-Петербург» увеличил доходность накопительных счетов. Ставки начисления дохода на остаток средств на счете теперь составляют 4% годовых для сумм до 1,5 млн рублей, 5% для сумм от 1,5 млн до 10 млн рублей и 3% для сумм, превышающих 10 млн рублей. При этом для всех новых накопительных счетов, открытых в декабре, «новогодняя» ставка до конца года составит 7% для суммы вложений до 1,5 млн рублей, 8% для суммы от 1,5 млн до 10 млн и 3% годовых для сумм свыше 10 млн рублей. Проценты начисляются на минимальный остаток за календарный месяц и выплачиваются ежемесячно. Пополнять счет и снимать средства можно в любой момент без ограничений по сумме через дистанционные каналы или в отделении банка.

БКС Банк повысил ставки по вкладам в рублях для физических лиц. 8,5% годовых клиенты могут получить, разместив средства во вклад «Классический» на 365 дней с минимальной суммой вложения 10 тыс. рублей. Ставка в рублях по вкладу «Доходный» повышена до 7,7% годовых. Максимальная ставка по вкладу «Универсальный выбор» увеличена до 6,2% годовых в рублях, по вкладу «Накопительный» — до 6,3% годовых в рублях. Активные пользователи карт БКС Банка получат повышенный доход по вкладу «Доходный х2»: при совершении покупок на сумму от 70 тыс. рублей ставка по годовому депозиту теперь составляет 7,7% годовых.

Московский Индустриальный Банк повысил процентные ставки по рублевым депозитам. Лидером по доходности среди среднесрочных вкладов банка является акционный вклад «Выгодный старт», его эффективная ставка составляет 7,9% годовых. Максимальная ставка по розничному депозиту «Классический» из стандартной линейки установлена на уровне 8,5% годовых. По вкладу «Накопительный» эффективная ставка составляет от 7% до 7,78%, по депозиту «Универсальный кошелек» — до 7,38%, по вкладу «Финансовая независимость» — до 7,6% годовых. С 21 декабря 2021 года банк увеличит доходность линейки накопительных счетов. По накопительному счету «Доверие в плюс» доходность составит до 8,5% годовых. Максимальная ставка по накопительному счету «Будь в плюсе» равна 7% годовых при условии остатка на счете в течение расчетного периода не менее 50 тыс. рублей.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит #} #}#}

«Ренессанс Кредит» повысил ставки по вкладам в рублях «Ренессанс Специальный» и «Ренессанс Доходный». Разместить денежные средства в один из этих вкладов теперь можно поставке 8,5% годовых на 181 день и 9% на 367 дней при открытии через интернет-банк или мобильное приложение. Если оформлять депозит в отделении банка, то ставка будет ниже на 0,1 п. п.

Банк «Уралсиб» предлагает новый накопительный счет в рамках пакета «Premium Light» с ежемесячным начислением процентов на минимальный остаток денежных средств на счете. Процентные ставки зависят от остатка денежных средств на счете: до 9 999,99 рублей включительно — 0% годовых, от 10 тыс. рублей до 999 999,99 рублей включительно — 4,5% годовых, от 1 млн рублей — 5% годовых. Начисленные проценты выплачиваются ежемесячно в дату открытия счета путем капитализации — причисления к остатку на счете.

Почта Банк улучшил условия по целевому вкладу для пенсионеров «Пенсионный+»: максимальная ставка достигла 7,5% годовых. Чтобы получить максимальную доходность, нужно перевести в банк пенсию и совершать по карте банка повседневные операции на общую сумму свыше 10 тыс. рублей в месяц. Главным преимуществом этого вклада является возможность добавлять средства во вклад из получаемой пенсии или другого дохода. А доход по этому депозиту можно начать получать уже с первого месяца, а не в конце срока действия вклада. Проценты будут каждый месяц начисляться на текущий сберсчет. Вклад можно открыть на девять месяцев на любую сумму от 50 тыс. рублей.



Банк «Санкт-Петербург» предлагает оформить вклад дистанционно всем, кто раньше не был клиентом банка. Для того чтобы легко и быстро стать клиентом банка и сделать вложение без похода в офис, нужно заполнить заявку на оформление карты на сайте банка и выбрать доставку карты курьером. После того как курьер привезет карту и оформит договор, появится доступ в интернет-банк и мобильное приложение. Пополнив свой счет любым удобным способом, новый клиент сможет открыть вклад с интересующими его параметрами.

Банк «Приморье» предлагает вклад «Тигровый» с доходностью от 8,25% до 8,5% годовых в рублях. Ставка по депозиту при размещении средств в долларах составит 1% и 1,2% при сроках 385 и 731 день соответственно. Минимальная сумма депозита неограниченна, возможно пополнение вклада в течение 60 дней. Депозит можно оформить во всех офисах банка и через дистанционные сервисы до 31 декабря 2022 года.



В мобильном приложении Банки.ру добавлены новые возможности для пользователей: теперь с его помощью можно открыть вклад. Последняя версия приложения теперь включает в себя сервис подбора вкладов и накопительных счетов, это более 100 предложений разных банков, а также уникальные спецпредложения — улучшенные условия, доступные только по промокоду, полученному на Банки.ру.