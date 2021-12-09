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Байден утвердил повышение потолка госдолга США

17.12.2021 10:36
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РБК

Президент США Джо Байден подписал закон об увеличении лимита государственного долга на 2,5 трлн долларов, до 31,4 трлн. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передало накануне информагентство РБК.

Изменения 15 декабря утвердили обе палаты конгресса. За инициативу выступили 50 сенаторов, против — 49. В палате представителей повышение потолка госдолга одобрил 221 конгрессмен, против выступили 209 человек.

В августе в США начал действовать потолок госдолга, закон о котором конгресс приостановил в 2019 году. Лимит после двухлетней заморозки составил 28,5 трлн долларов. Минфин объявил о дополнительных чрезвычайных мерах из-за достижения потолка госдолга.

Министр финансов Джанет Йеллен, которая до 2018 года возглавляла Федеральную резервную систему США, предупредила, что средства в федеральном бюджете могут закончиться к 15 декабря. Она призвала законодателей поднять потолок, чтобы избежать первого в истории страны дефолта.

В середине октября Байден утвердил временное увеличение лимита госдолга на 480 млрд долларов, до 28,9 трлн. В Белом доме заявили, что это позволит правительству «в полной мере продолжать исполнять свои обязательства до начала декабря». Йеллен назвала меру временной отсрочкой и призвала к дальнейшему повышению лимита. Глава Минфина предупредила, что дефолт может спровоцировать финансовый кризис и рецессию.

Против увеличения выступали республиканцы: они настаивали, чтобы Байден и демократы уменьшили государственные расходы или приняли другие меры для сокращения долга. Президент США заявил об угрозе статусу доллара как мировой резервной валюты из-за конфликта в конгрессе.

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