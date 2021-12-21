Телефонные мошенники переключили внимание на предпенсионеров

Телефонные мошенники стали под видом сотрудников госорганов звонить россиянам предпенсионного возраста и обещать провести «выплаты» затрудовой стаж, сообщили в пресс-службе ВТБ. После того как злоумышленники выманили данные карты в ходе беседы, платежные реквизиты используются для похищения средств.

В релизе отмечается, что злоумышленники просят уточнить номер банковской карты якобы для зачисления денежных средств, а также продиктовать код из СМС-сообщения. С помощью этих данных преступники могут похитить средства гражданина.

По словам старшего вице-президента ВТБ Никиты Чугунова, в преддверии Нового года число мошеннических атак на счета клиентов традиционно возрастает. «В этом году преступники решили воздействовать и на людей предпенсионного возраста. Злоумышленники пытаются воспользоваться расслабленностью населения, ведь финансовый год уже закрывается и наступает пора предпраздничных покупок. Мы призываем наших клиентов не доверять подозрительным звонкам с подобными обещаниями, всегда проверять информацию у своего работодателя и сообщать о «фейковых» номерах в банк», — пояснил он.

В Газпромбанке уточнили: если назвать мошенникам все реквизиты карты (в том числе CVC-код), они смогут использовать эти данные для оплаты покупок в Интернете с чужого пластика. Выманивая код из СМС, злоумышленники обходят технологию подтверждения того, что карта находится непосредственно у владельца. В компании «СерчИнформ», которая специализируется на кибербезопасности, подтвердили: главный риск схемы с якобы выплатами по стажу — потеря денег перед новогодними праздниками без возможности их возврата. С позиции банка, клиент сам подтвердил операцию, назвав код из СМС.

Лента новостей МВД: ущерб от телефонного мошенничества с начала года составил 45 млрд рублей Ущерб от дистанционного — телефонного — мошенничества в России за 11 месяцев 2021 года составил 45 млрд рублей. Об этом сообщил замначальника следственного департамента МВД России полковник юстиции Данил Филиппов, передает ТАСС. 14.12.2021 15:09

Мошенники и раньше использовали тему выплат от государства для обмана граждан. Однако в декабре они сосредоточились на работе с людьми именно предпенсионного возраста. Старшее поколение — одна из самых уязвимых и легких мишеней, прокомментировал «Известиям» директор по безопасности Почта Банка Станислав Павлунин. Он добавил, что для этой категории проще придумать уловки.

«По пожилым клиентам банк осуществляет усиленный контроль трансакционной активности. Кроме того, предусмотрены отдельные процедуры взаимодействия с владельцами счетов в возрасте при подтверждении ими операций. Для сотрудников банков пенсионеры — клиенты из зоны риска. Работников отделений особо инструктируют по поводу взаимодействия с клиентами старшего возраста», — заключил Павлунин.

Один из драйверов для реализации подобных сценариев обмана — финансовые надбавки и индексации, которые обычно анонсируются государством перед Новым годом, считают в банке «Зенит». Также в конце года часто принимаются законопроекты, направленные на повышение уровня доходов населения, добавил управляющий директор центра развития сотрудничества с клиентами УБРиР Александр Дарданов, поэтому сообщения об индексации пособий или выплате дополнительных сумм уже не вызывают удивления и опасений у людей пенсионного и предпенсионного возрастов.