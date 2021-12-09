МВД: ущерб от телефонного мошенничества с начала года составил 45 млрд рублей

Ущерб от дистанционного — телефонного — мошенничества в России за 11 месяцев 2021 года составил 45 млрд рублей. Об этом сообщил замначальника следственного департамента МВД России полковник юстиции Данил Филиппов, передает ТАСС.

«Всего за 11 месяцев текущего года сумма причиненного ущерба по данному виду преступлений составляет 45 миллиардов рублей», — сказал он на пресс-конференции в ТАСС.



Филиппов добавил, что, согласно различным социальным исследованиям, в РФ каждый седьмой подвергался атакам телефонных мошенников. «50% всех потерпевших сами добровольно передавали секретные данные, пароли и коды. Сумма варьируется от 15 тысяч рублей до десятков миллионов рублей. Самая крупная [сумма], которая встречалась, — 25 миллионов рублей», — добавил он.