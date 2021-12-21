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Путин подписал закон об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии в 2022 году

21.12.2021 18:47
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ТАСС

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии (так называемом сроке дожития) в 2022 году, который предусматривает его сохранение на уровне 264 месяцев, передает ТАСС.

«В целях определения размера накопительной пенсии и корректировки ее размера ожидаемый период выплаты накопительной пенсии для мужчин и женщин с 1 января 2022 года предлагается установить в размере 264 месяцев», — отмечалось ранее в пояснительной записке. Подписанный закон опубликован на официальном портале правовой информации.

С 1 января текущего года этот срок составляет 264 месяца. В 2020 году он равнялся 258 месяцам. Период выплаты накопительной пенсии определяется на основании статистических данных о продолжительности жизни мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет в соответствии с методикой Кабмина.

Как указывалось в заключении комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, на основании данных Росстата ожидаемая продолжительность жизни мужчин, достигших возраста 60 лет, составила 15,2 года, а женщин, достигших возраста 55 лет, — 24,99 года.

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