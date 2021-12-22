Единовременные социальные выплаты не будут списывать за долги

Депутаты Госдумы в среду, 22 декабря, приняли в третьем, окончательном чтении закон о запрете автоматического списания единовременных социальных выплат в счет погашения задолженности, говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Закон защищает социальные выплаты граждан от списания по исполнительному производству. «Эта норма будет касаться не только разовых выплат, назначенных решением президента или правительства, но и других видов социальной помощи, в том числе новых пособий беременным женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, банкам будет запрещено списывать долги с этих выплат, если только сам гражданин не решит направить их на погашение задолженности. «Даже если заемщик в договоре подтвердил согласие на списание средств, он сможет в течение 14 дней обратиться в банк и вернуть социальные выплаты. Они должны быть перечислены ему в течение трех рабочих дней», — пояснил он.

«Важно, что положения закона будут иметь обратную силу в отношении средств, поступивших на счет с 1 января 2021 года», — подчеркнул Володин.

Он напомнил, что ранее Госдума приняла законы, запрещающие взыскивать долги, например, с пенсий, алиментов, защитили минимальный гарантированный доход граждан от списания по исполнительному производству. «Теперь мы распространим эти гарантии на единовременные социальные выплаты», — отметил спикер Госдумы.