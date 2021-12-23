Исследование Банки.ру: ​как менялись ставки по кредитам в 2021 году

В 2021 году на фоне планомерного повышения Банком России значения ключевой ставки росли и ставки по кредитным продуктам российских банков. Согласно расчетам Банки.ру, наибольший рост продемонстрировала средняя ставка по ипотеке — на 1,2 процентного пункта до 10,22% годовых.

Так, средняя ставка по кредитам на покупку новостроек увеличилась с 7,93% годовых по итогам I квартала до 9,27% годовых в IV квартале (+1,34 п. п.), а средняя ставка на приобретение квартир на вторичном рынке — с 8,69% до 10,1% годовых (+1,41 п. п.).

Средняя ставка по потребительским кредитам отличалась разнонаправленной динамикой: в течение первых трех кварталов ее значение выросло с 13,96% годовых до 15,33% годовых (+1,37 п. п.), а по итогам декабря — снизилось до 13,75% годовых, что меньше итога марта на 0,21 п. п. Как поясняет эксперт отдела анализа банковских услуг Банки.ру Инна Солдатенкова, такая динамика обусловлена традиционными акциями банков по кредитам наличными, приуроченным к новогодним праздникам.

Средняя ставка по кредитным картам увеличилась за год на 0,27 п. п. Этот сегмент рынка показал небольшое снижение ставок во II квартале и их рост в дальнейшем. «При разработке новогодних предложений по картам банки традиционно сосредотачиваются не на корректировке процентных ставок, а на введении дополнительных опций на время новогодних праздников: увеличение льготного периода, введение повышенного кэшбэка и т. п.», — уточняет эксперт.

Наименьший прирост средней ставки в годовом выражении отмечается на рынке автокредитов. Средняя ставка по этому продукту, показав небольшое снижение во II и III кварталах, в IV квартале показала рост на 0,22 п. п. относительно итогов I квартала. В том числе средняя ставка по кредитам на покупку новых автомобилей увеличилась с 12,66% до 12,9% годовых, на покупку подержанного транспорта — с 14,67% до 14,9% годовых, а на приобретение коммерческого транспорта — с 14,9% до 15,6% годовых.

После повышения Банком России значения ключевой ставки до 8,5% годовых на заседании 17 декабря пока не наблюдается массового изменения банками условий по кредитным продуктам: ставки изменили только несколько игроков. «Это обусловлено тем, что многие банки, ожидая повышения регулятором ключевой ставки, заранее закладывали это в свои модели ценообразования. К примеру, пик повышения банками ставок по ипотеке пришелся на ноябрь — первую декаду декабря текущего года, а некоторые игроки за этот период успели повысить ставки дважды», — говорит Инна Солдатенкова.

В целом авторы исследования приходят к выводу, что стоимость денег для банков продолжит рост и в следующем году, а это, в свою очередь, найдет отражение в удорожании тарифов по розничным кредитам.

Более подробно о перспективах рынка кредитных продуктов рассказывается в материале Как российские банки меняли ставки по кредитам в 2021 году, опубликованном в разделе «Исследования».