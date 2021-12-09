ЦБ продолжил тренд на повышение ключевой ставки

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 17 декабря, принял решение повысить ключевую ставку на 1 процентный пункт — до 8,5% годовых с 20 декабря. Об этом говорится в сообщении регулятора. Таким образом, тренд на повышение ставки (а это уже седьмое подряд в этом году) продолжился.

«Инфляция складывается выше октябрьского прогноза Банка России. Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается существенным в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. В этих условиях и с учетом растущих инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных. Это может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%», — отмечается в релизе.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.



Нового повышения ключевой ставки ждали все опрошенные Банки.ру аналитики. Ожидания участников рынка подогревали и сигналы самого регулятора. В конце ноября глава Центробанка Эльвира Набиуллина дала понять, что в декабре ЦБ может вновь повысить ключевую ставку на величину до 1 п. п. Основным драйвером ужесточения денежно-кредитной политики остается рост цен. В ноябре ежемесячная инфляция не показала признаков устойчивого замедления, хотя после ее ускорения в предыдущие два месяца тренд наконец сменился. В ноябре она составила 0,96% против 1,1% в октябре. За январь — ноябрь цены выросли на 7,5%, и по итогам года инфляция может превысить 8%, что станет максимумом с 2015 года.



Это восьмое и последнее заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке в текущем году. На заседании 12 февраля 2021-го Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%. В марте ключевая ставка была повышена впервые с 2018 года — на 0,25 п. п., до 4,5%, в апреле Банк России увеличил ее на 0,5 п. п., до 5% годовых. На заседании 11 июня регулятор снова принял решение увеличить ключевую ставку с шагом 0,5 п. п. (до 5,5% годовых с 15 июня). Спустя почти полтора месяца, 23 июля, совет директоров ЦБ увеличил ключевую ставку сразу на 1 п. п., до 6,5% годовых. На заседании 10 сентября было решено поднять ставку на 0,25 п. п., до 6,75% годовых, а 22 октября — на 0,75 п. п., до 7,5% (эта ставка действовала с 25 октября).



Эффект повышения ключевой ставки будет постепенно усиливаться в ближайшие кварталы, рассчитывает регулятор. Это приведет к замедлению годовой инфляции до 4—4,5% в 2022 году с последующей ее стабилизацией вблизи 4% на среднесрочном горизонте, отмечал Центробанк в недавнем обзоре. Впрочем, в последние месяцы представители ЦБ и независимые эксперты обсуждают возможность изменения Банком России инфляционного таргета. Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина 30 июня на площадке Международного финансового конгресса говорила, что в конце 2021 года регулятор проведет оценку целей своей монетарной политики и, возможно, эти цели будут пересмотрены. Позже первый зампред ЦБ Сергей Швецов заявил, что в 2022 году целевое значение инфляции останется прежним, но в середине следующего года регулятор планирует принять решение о том, нужны ли в 2023—2025 годах какие-либо изменения в денежно-кредитной политике.

В начале декабря ЦБ опубликовал результаты макроэкономического опроса российских и зарубежных аналитиков, по мнению которых инфляция в РФ по итогам текущего года составит 8,2%. ЦБ напомнил, что в октябре инфляция прогнозировалась на уровне 7% (декабрь 2021-го к декабрю 2020-го). Прогноз на 2022 год повышен с 4,2% до 4,8%. В 2023—2024 годах, по мнению экспертов, инфляция стабилизируется на целевом уровне Банка России — 4%. Прогноз по ключевой ставке ЦБ РФ на 2022 год повышен на 1 п. п. — до 7,8% годовых в среднем за год, на 2023-й — на 0,7 п. п., до 6,3%. Далее аналитики прогнозируют ключевую ставку в среднем на уровне 5,5% годовых.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 11 февраля 2022 года.



Движение ключевой ставки — один из факторов, которые заставляют банки пересматривать свои ставки по депозитным и кредитным продуктам. Как правило, рынок реагирует на рост или снижение этого индикатора в течение нескольких недель. В недавнем обзоре ЦБ отмечал, что отставание роста депозитных ставок от доходности в других сегментах рынка в октябре — ноябре создает потенциал для дальнейшего переноса повышений ключевой ставки, осуществленных в последние месяцы, в ставки по рублевым депозитам. По итогам 2021 года средневзвешенная ставка по рублевым депозитам на российском рынке может вырасти в 1,7 раза. Такой прогноз дали в ВТБ, уточнив, что в первой половине декабря доходность достигла уже 7% годовых, тогда как в начале года не превышала 4,2%.