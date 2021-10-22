Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 22 октября, принял решение повысить ключевую ставку на 0,75 процентного пункта до 7,5% годовых с 25 октября. Об этом говорится в сообщении регулятора. Таким образом, тренд на повышение (а это уже шестое подряд в этом году) продолжился.

«Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается существенным в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. В этих условиях и с учетом вновь повысившихся инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных. Это может привести к более продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%», — отмечается в релизе.



При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях.



Почти все опрошенные Банки.ру аналитики ждали нового повышения ключевой ставки. Главная причина текущего цикла ужесточения денежно-кредитной политики — непрекращающийся рост цен. Несмотря на поступательное повышение ключевой ставки с марта этого года, регулятору пока не удается оказать заметного влияния на инфляцию. По данным Росстата, уровень инфляции по итогам сентября превысил психологический рубеж в 7% и составил 7,4% против 6,7% в августе. Цель повышения ставки — сократить совокупный спрос, сократить риски «перегрева» и тем самым вернуть экономику на траекторию сбалансированного роста, при котором спрос соответствует производственным возможностям экономики, поясняли эксперты Национального рейтингового агентства.



Это седьмое заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке в текущем году. На заседании 12 февраля 2021-го Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%. В марте ключевая ставка была повышена впервые с 2018 года на 0,25 п. п. до 4,5%, в апреле Банк России увеличил ее на 0,5 п. п. до 5% годовых. На заседаниях 11 июня регулятор снова принимал решение увеличить ключевую ставку с шагом 0,5 п. п. (до 5,5% годовых) с 15 июня. Спустя почти полтора месяца, 23 июля, совет директоров ЦБ увеличил ключевую ставку сразу на 1 п. п. до 6,5% годовых. На заседании 10 сентября было решено поднять ставку на 0,25 п. п. до 6,75% годовых.

Эффект повышения ключевой ставки будет постепенно усиливаться в ближайшие кварталы, рассчитывает регулятор. Это приведет к замедлению годовой инфляции до 4—4,5% в 2022 году с последующей ее стабилизацией вблизи 4% на среднесрочном горизонте, отмечал Центробанк в недавнем обзоре.

ЦБ в начале сентября опубликовал проект «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2022 год и период 2023 и 2024 годов», где указал средний годовой показатель ключевой ставки на 2021 год в диапазоне 5,5—5,8%, в 2022-м — 6—7%, а в 2023—2024 годах — 5—6%.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 17 декабря 2021 года.

Движение ключевой ставки — один из факторов, которые заставляют банки пересматривать свои ставки по депозитным и кредитным продуктам. В ЦБ ожидают роста доходности розничных депозитов на фоне повышения ключевой ставки и конкуренции банков за вкладчиков.