Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 22 октября, принял решение повысить ключевую ставку на 0,75 процентного пункта до 7,5% годовых с 25 октября. Об этом говорится в сообщении регулятора. Таким образом, тренд на повышение (а это уже шестое подряд в этом году) продолжился.
«Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается существенным в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. В этих условиях и с учетом вновь повысившихся инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных. Это может привести к более продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%», — отмечается в релизе.
При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Почти все опрошенные Банки.ру аналитики ждали нового повышения ключевой ставки. Главная причина текущего цикла ужесточения денежно-кредитной политики — непрекращающийся рост цен. Несмотря на поступательное повышение ключевой ставки с марта этого года, регулятору пока не удается оказать заметного влияния на инфляцию. По данным Росстата, уровень инфляции по итогам сентября превысил психологический рубеж в 7% и составил 7,4% против 6,7% в августе. Цель повышения ставки — сократить совокупный спрос, сократить риски «перегрева» и тем самым вернуть экономику на траекторию сбалансированного роста, при котором спрос соответствует производственным возможностям экономики, поясняли эксперты Национального рейтингового агентства.
Это седьмое заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке в текущем году. На заседании 12 февраля 2021-го Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%. В марте ключевая ставка была повышена впервые с 2018 года на 0,25 п. п. до 4,5%, в апреле Банк России увеличил ее на 0,5 п. п. до 5% годовых. На заседаниях 11 июня регулятор снова принимал решение увеличить ключевую ставку с шагом 0,5 п. п. (до 5,5% годовых) с 15 июня. Спустя почти полтора месяца, 23 июля, совет директоров ЦБ увеличил ключевую ставку сразу на 1 п. п. до 6,5% годовых. На заседании 10 сентября было решено поднять ставку на 0,25 п. п. до 6,75% годовых.
Эффект повышения ключевой ставки будет постепенно усиливаться в ближайшие кварталы, рассчитывает регулятор. Это приведет к замедлению годовой инфляции до 4—4,5% в 2022 году с последующей ее стабилизацией вблизи 4% на среднесрочном горизонте, отмечал Центробанк в недавнем обзоре.
ЦБ в начале сентября опубликовал проект «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2022 год и период 2023 и 2024 годов», где указал средний годовой показатель ключевой ставки на 2021 год в диапазоне 5,5—5,8%, в 2022-м — 6—7%, а в 2023—2024 годах — 5—6%.
Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 17 декабря 2021 года.
Движение ключевой ставки — один из факторов, которые заставляют банки пересматривать свои ставки по депозитным и кредитным продуктам. В ЦБ ожидают роста доходности розничных депозитов на фоне повышения ключевой ставки и конкуренции банков за вкладчиков.
Летом 2021 года на банковском рынке наметился перелом одной из главных тенденций с начала пандемии: прекратился отток средств населения со срочных рублевых вкладов. Вслед за ужесточением процентной политики ЦБ и ростом ставок срочные вклады стали снова интересны населению. Ставки по вкладам обновили двухлетние максимумы. Аналитический центр Банки.ру изучил, выгодно ли открывать вклад именно сейчас, пока банки подняли ставки, или стоит подождать.