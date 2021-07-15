Российские банки постепенно адаптируют ставки по вкладам и срочность обязательств к повышению ключевой ставки. Конкуренция российских банков за вкладчиков поспособствует росту доходности розничных депозитов, говорится в обзоре Банка России «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» .

Как замечает регулятор, в мае банки продолжали повышать ставки по депозитам, однако на фоне умеренного перетока средств вкладчиков в крупные банки, отличающиеся более консервативной ценовой политикой, среднерыночные рублевые ставки по розничным вкладам в мае почти не изменились по сравнению с аналогичным показателем апреля. В результате среднерыночная ставка по краткосрочным депозитам составила 3,3% годовых, по долгосрочным — 4,5%.



«В июне, по данным оперативного мониторинга, ряд банков также повышал ставки по депозитам. Сохраняющиеся ожидания необходимости повышения ключевой ставки и конкуренция банков за вкладчиков будут способствовать росту доходности депозитов для розничных клиентов в дальнейшем», — замечает регулятор.

Поддержание низких ставок по валютным депозитам в мае продолжает ограничивать привлекательность вложений в иностранной валюте по сравнению с рублевыми сбережениями.

Вклады Сбережения Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Приток средств на розничные депозиты в мае замедлился: портфель депозитов населения вырос в годовом выражении на 4,2% против 5,4% в апреле. Замедление притока средств на розничные депозиты в анализируемый период связано в том числе с перенесенными на апрель майскими авансовыми выплатами социальных платежей из-­за объявленных в апреле нерабочих дней. Динамика розничных депозитов формировалась преимущественно за счет остатков на рублевых текущих счетах — карточных и накопительных счетах с начислением процентов. Ставки по накопительным счетам сопоставимы со ставками по краткосрочным депозитам. В этих условиях в сегменте срочных рублевых депозитов продолжалось наращивание доли депозитов на срок свыше трех лет: их прирост в мае составил в годовом выражении 18,6% против 17,7% в апреле.

По прогнозу ЦБ, предпочтение клиентами текущих счетов будет постепенно ослабевать с повышением банками ставок по депозитам, в том числе долгосрочным.

«Развитие тенденции к росту привлекательности вкладов и средней срочности депозитной базы в банковском секторе будет зависеть от скорости и масштабов повышения ключевой ставки, а также усиления сберегательной активности розничных клиентов по мере исчерпания сезонного роста расходов. Остается неопределенность, связанная с темпами вакцинации против коронавирусной инфекции и конкурентоспособностью банковских вкладов относительно альтернативных инструментов сбережения», — замечает регулятор.

Так, в мае продолжились вложения в недвижимость на фоне действующей программы льготной ипотеки на новостройки, и остатки на счетах эскроу по договорам участия в долевом строительстве возросли на 180 млрд рублей (исторический максимум прироста достигнут в апреле — 208 млрд рублей, а за 12 месяцев прирост составил 1,6 трлн рублей). Кроме того, растет вовлечение розничных инвесторов в финансовый рынок: число физических лиц, имеющих брокерские счета, в мае превысило 12 млн человек.

Валютные сбережения розничных клиентов в мае остались вблизи апрельского уровня, при этом основной прирост пришелся на текущие счета, а отток со срочных депозитов незначительно ускорился. Валютизация розничного депозитного портфеля по итогам мая составила 20,8%.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

