ЦБ повысит ключевую ставку минимум до 7% годовых уже в эту пятницу, считают опрошенные Банки.ру эксперты. Большинство респондентов ожидают от регулятора даже более жестких мер — повышения ставки сразу на 0,5 процентного пункта, до 7,25%.



В пятницу, 22 октября, состоится очередное заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке. По оценкам опрошенных Банки.ру аналитиков, Центробанк снова поднимет ставку, вопрос только в том, каким будет следующий шаг — 0,25 или 0,5 п. п. О сохранении ставки на текущем уровне, а тем более о ее снижении речь не идет, уверены экономисты.

О том же свидетельствуют и сигналы самого регулятора. В недавнем интервью глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов сообщил, что говорить о завершении цикла повышения ставки рано.

Напомним, что на прошлом заседании от 10 сентября ЦБ в пятый раз подряд повысил ключевую ставку на 0,25 п. п., до 6,75% годовых. Это максимальное значение с октября 2019 года, когда ставка была снижена с 7% до 6,5%.

Откуда растут ставки

Главная причина текущего цикла ужесточения денежно-кредитной политики — непрекращающийся рост цен. Несмотря на поступательное повышение ключевой ставки с марта этого года, регулятору пока не удается оказать заметного влияния на инфляцию. По данным Росстата, уровень инфляции по итогам сентября превысил психологический рубеж в 7% и составил 7,4% против 6,7% в августе. Значительный вклад в рост цен внесла плодоовощная продукция — урожай в этом году был хуже ожидаемого. Чтобы сдержать разогнавшуюся инфляцию и вернуть ее к целевому уровню в 4%, Банк России сделает кредит в экономике дороже и охладит потребительский и инвестиционный спрос, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. По его словам, в пользу очередного повышения ключевой ставки говорят также растущие инфляционные ожидания, преобладание проинфляционных рисков и возвращение экономики на допандемийный уровень.

За 25 базисных пунктов

По прогнозам рейтингового агентства НРА, базовый и наиболее вероятный сценарий предполагает повышение ставки на 0,25 п. п., так как он позволяет учесть как риски снижения совокупного спроса, так и риски перегрева. В случае если дезинфляционный тренд быстро сформируется, ключевая ставка не окажется избыточно высокой, а в противном случае можно будет продолжить ужесточение ДКП на декабрьском заседании, отмечает аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

Повышение ставки на 25 базисных пунктов в качестве базового прогноза озвучивает и старший экономист «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александр Исаков. По его мнению, такому решению может способствовать снижение инфляционных ожиданий в последних волнах опросов предприятий и публики, преобладание временных проинфляционных факторов против более устойчивых компонентов и более уверенный тон относительно замедления инфляции последних отчетов Банка России.

Инфляционное давление остается повышенным, однако в ноябре рост цен может замедлиться, что позволяет рассчитывать на повышение ключевой ставки на 25 б. п., согласен с коллегой экономист по России и СНГ ИК «Ренессанс Капитал» Андрей Мелащенко. Аналогичные соображения высказывают также аналитики Совкомбанка, Хоум Кредит Банка и УБРиР и рейтингового агентства «Эксперт РА».

Слушайте <!--noindex--><a rel="nofollow" href='https://music.yandex.ru/album/12313069/track/93310671'>Реальные истории инвестиционных провалов. Трейлер четвертого сезона</a><!--noindex--> на Яндекс.Музыке

За 50 б. п.

В СберБанке сигналы регулятора трактуют не так оптимистично. По мнению старшего стратега по долговому рынку SberCIB Investment Research Игоря Рапохина, Банк России будет действовать решительно и поднимет ставку на 0,5 п. п., до 7,25%. Как отмечает Рапохин, ЦБ и сам признает, что ужесточение денежно-кредитной политики, запущенное в начале этого года, пока не оказывает значительного влияния на рост цен и только начинает влиять на инфляционные ожидания. Чтобы добиться снижения инфляции до 4—4,5% к концу следующего года, требуется жесткая денежно-кредитная политика, добавляет старший аналитик банка «Уралсиб» Ирина Лебедева.

Из-за существенного роста риска сохранения инфляции на высоком уровне более продолжительный период времени у регулятора уже нет оснований придерживаться осторожной тактики повышения ключевой ставки, считает главный аналитик ПСБ Денис Попов. Кроме того, более сильное повышение ключевой ставки может способствовать укреплению рубля, что также ограничит процесс усиления инфляции. В департаменте анализа рыночной конъюнктуры Газпромбанка также ожидают, что продолжающийся разгон инфляции заставит ЦБ немного ускорить шаг повышения ключевой ставки — сразу до 7,25% годовых. Учитывая, что баланс про- и дезинфляционных факторов сегодня сильно смещен в сторону первых, такое решение выглядит совершенно оправданным, соглашается с коллегами руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрий Тарасов.

Высокая инфляция и падение цен на государственные бумаги вынудит ЦБ реагировать более активно, и ставка будет повышена на 0,5 п. п., прогнозирует управляющий активами «МКБ Инвестиции» Андрей Дюрягин. Если ставка будет повышена на 0,25 п. п., этим цикл не завершится, и нас будет ждать одно или два повышения стандартными шагами, полагает Дерюгин.

Влияние высокой инфляции на экономику более негативно, чем номинальный рост ставки, поэтому на ближайшем заседании можно ожидать от регулятора повышения ключевой процентной ставки сразу на 50 б. п., до 7,25%, считает и директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко. Решение регулятора по ставке не должно стать сюрпризом для экономических агентов и привести к существенному замедлению экономики. В конечном итоге таргетирование инфляции всего лишь выравнивает дисбалансы в экономике и является полезным инструментом для ее устойчивого развития.

Задача ЦБ на заседании 22 октября заключается не только в том, чтобы отреагировать на инфляционные риски, но и в том, чтобы избежать формирования избыточно завышенных ожиданий по росту ставки, отмечает руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-Банка Наталия Орлова. Хотя исходя из экономических факторов выбор за или против повышения ставки на 50 б. п. на октябрьском заседании не выглядит однозначным, решение Минэкономразвития повысить прогноз инфляции на 2021 год до 7,4% и анонсировать его до публикации обновленного прогноза от регулятора меняет контекст решения ЦБ. В результате повышение ставки на 50 б. п. в октябре выглядит безальтернативным.

Что будет со ставкой дальше

Высокая инфляция сейчас не позволяет рассчитывать на снижение инфляционных ожиданий, относительно которых регулятор и измеряет степень мягкости/жесткости своей политики, считает директор по инвестициям УК «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой. В СберБанке также прогнозируют, что к концу года ставка составит 7,5% после еще одного ее повышения в декабре на 0,25 б. п. В рискованном сценарии ключевая ставка может достигнуть 8% на пике текущего цикла ужесточения ДКП в начале следующего года.

В ВТБ ожидают, что пик ключевой ставки придется на I квартал следующего года, в III квартале 2022 года ставка начнет снижаться и в 2023 году достигнет показателя 5,5% годовых.

Что будет со ставками по вкладам и кредитам

Для действенности мер Центробанка очень важно, чтобы изменения уровня ключевой ставки нашли адекватное отражение на рынке банковских услуг, отмечает Дмитрий Тарасов. В частности, чтобы изменение ставок по потребительскому кредиту привело к нормализации спроса на кредиты и покупки, а население постепенно изменило модель поведения с кредитной на сберегательную модель. По-видимому, в этот раз банки будут более активно корректировать свою процентную политику. Однако рост ставок может в меньшей степени затронуть ипотеку, особенно с учетом льготного кредитования. При этом ставки будут активно расти, скорее всего, по вкладам именно на коротких сроках (от полугода до года) и по накопительным счетам.