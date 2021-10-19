Совет директоров Банка России на ближайшем заседании по ключевой ставке, которое состоится в пятницу, 22 октября, может повысить ее до 7,25%. Такой прогноз дает Национальное рейтинговое агентство в аналитической записке «Ключевая ставка: существенное превышение нейтрального уровня» в качестве базового сценария.

По мнению аналитиков, «новая инфляционная волна, а также доминирование устойчивых долгосрочных проинфляционных факторов, существенная часть из которых носит немонетарный характер, с большой вероятностью послужат причинами очередного повышения ключевой ставки Банком России» на заседании 22 октября.

Базовый сценарий НРА предполагает, что на ближайшем заседании ключевая ставка будет повышена на 0,5 процентного пункта, до 7,25%. «Цель повышения ставки — сократить совокупный спрос, сократить риски «перегрева» и тем самым вернуть экономику на траекторию сбалансированного роста, при котором спрос соответствует производственным возможностям экономики», — рассуждают эксперты.

По их подсчетам, при прогнозируемом росте ключевой ставки до 7,25% банковские ставки могут вырасти в среднем до 9—9,5% по ипотеке, 13,5—14,5% — по автокредитам и 14,5—22% — по потребительским кредитам (в зависимости от типа). В сегменте кредитования нефинансовых организаций средний уровень ставок ожидается в диапазоне от 7,5% до 9,5%, кредитования малого и среднего бизнеса — от 8,5% до 9,5%.

НРА также ожидает до конца года роста средних ставок по вкладам физических лиц до 7,25—8%. При этом из-за наблюдаемого профицита ликвидности в банковском секторе ставки по депозитам окажутся лишь незначительно выше уровня инфляции.

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Пессимистический сценарий НРА предполагает повышение ставки сразу на 0,75 п. п. — до 7,5%. Однако такой сценарий агентство считает малореалистичным, поскольку в августе — сентябре 2021 года рост российской экономики уже замедлился из-за действия ряда внешних и внутренних факторов, не связанных с денежно-кредитной политикой: к их числу относятся в первую очередь рост цен на товарных рынках и удорожание логистики. «Резкое повышение ключевой ставки чревато дальнейшим сокращением производственной и инвестиционной активности», — считают в НРА. Агентство также отмечает существенные риски замедления экономического роста из-за новой волны распространения коронавируса в конце текущего — начале следующего года.

Оптимистический сценарий предполагает более низкие темпы повышения ключевой ставки — на 0,25 п. п., до 7%. «Однако и этот сценарий выглядит менее предпочтительным, так как снижение промышленного производства частично вызвано временными факторами, такими как перебои в поставках и остановки на отдельных предприятиях. В отраслях, которых не коснулись эти проблемы, производство продолжит расширяться. Это оставляет регулятору более широкое пространство для маневра при принятии решений по ключевой ставке», — отмечается в аналитической записке.

Из нее также следует, что НРА, в дополнение к октябрьскому решению Центробанка, предполагает в базовом сценарии повышение ставки на 0,25 п. п. в ноябре 2021 года. В декабре текущего года Банк России, скорее всего, оставит ставку без изменения на фоне некоторого снижения инфляционного давления в конце года.

Уточним, что на этот год в календаре ЦБ значится лишь одно заседание совета директоров по ключевой ставке после заседания в ближайшую пятницу — оно намечено на 17 декабря. При этом 1 ноября, согласно плану, будет выпущен доклад о денежно-кредитной политике.

Центробанк в марте 2021 года впервые с 2018-го повысил ключевую ставку, потом она была повышена еще четыре раза: в апреле, июне, июле и сентябре. В общей сложности ЦБ в этом году повысил ключевую ставку на 2,5 п. п., с 13 сентября она составляет 6,75%.



В аналитической записке также отражены ожидания НРА по инфляции. По мнению агентства, на конец октября годовая инфляция в России может превысить 8% после 7,4% в сентябре, 6,68% в августе и 6,46% в июле. На конец 2021 года инфляция, по прогнозу НРА, может составить 7,5—7,8% — это выше текущего прогноза Банка России (5,7—6,2%, хотя, как сообщалось, ЦБ не исключает его пересмотра).

«Новое ужесточение денежно-кредитной политики позволит лишь частично сдержать рост цен. Большинство проинфляционных факторов носят долгосрочный и внешний для экономики России характер и лишь частично поддаются влиянию повышения ключевой ставки. Дальнейшая инфляционная картина будет зависеть от сроков и масштаба нормализации денежно-кредитных политик мировыми центральными банками», — пишут аналитики.

Они подчеркивают, что окончательно судить об эффективности или неэффективности ужесточения ДКП возможно лишь через три — шесть кварталов после начала цикла повышения ставки, то есть не ранее весны 2022 года. В случае успеха инфляция может замедлиться до 4—4,5% к лету 2022 года, полагают в агентстве.



Там предупреждают, что «дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики без принятия правительством мер, направленных на оживление инвестиционной активности, на изменение численности трудовых ресурсов, а также на рост производительности труда и капитала, может привести к стагнационным процессам в экономике. Это приведет к длительному периоду низкого экономического роста, негативно сказывающемуся на конкурентоспособности государства на мировой арене».