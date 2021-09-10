Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 10 сентября, принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта (до 6,75% годовых) с 13 сентября. Об этом говорится в сообщении регулятора.

«Во II квартале 2021 года российская экономика достигла допандемического уровня и, по оценкам Банка России, возвращается на траекторию сбалансированного роста. Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается существенным в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. В этих условиях и с учетом высоких инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции смещен в сторону проинфляционных. Это может привести к более продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%», — отмечается в релизе.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Центробанк допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях. Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. По прогнозу Банка России, годовая инфляция начнет замедляться в IV квартале 2021 года. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4—4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

Почти все опрошенные Банки.ру аналитики не сомневались в увеличении ключевой ставки. Наблюдаемое с середины августа ускорение инфляции, существенные социальные выплаты в сентябре, а также доминирование устойчивых долгосрочных проинфляционных факторов, по мнению экспертов, не оставляли шансов ключевой ставке удержаться на уровне 6,5%. Эксперты полагают, что тренд на повышение ставки может продлиться до конца текущего года, а во второй половине 2022-го возможно некоторое смягчение денежно-кредитной политики.



Это шестое заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке в текущем году. На заседании 12 февраля 2021-го Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%. В марте ключевая ставка была повышена впервые с 2018 года — на 0,25 п. п., до 4,5%, в апреле Банк России увеличил ее на 0,5 п. п., до 5% годовых. На заседаниях 11 июня регулятор снова принимал решение увеличить ключевую ставку с шагом 0,5 п. п. (до 5,5% годовых) с 15 июня. Спустя почти полтора месяца, 23 июля, совет директоров ЦБ увеличил ключевую ставку сразу на 1 п. п., до 6,5% годовых.



ЦБ в начале сентября опубликовал проект «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2022 год и период 2023 и 2024 годов», где указал средний годовой показатель ключевой ставки на 2021 год в диапазоне 5,5—5,8%, в 2022-м — 6—7%, а в 2023—2024 годах — 5—6%.



Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 22 октября 2021 года.



Движение ключевой ставки — один из факторов, которые заставляют банки пересматривать свои ставки по депозитным и кредитным продуктам. В ЦБ ожидают роста доходности розничных депозитов на фоне повышения ключевой ставки и конкуренции банков за вкладчиков.