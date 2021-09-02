Ценовая стабильность является основной целью денежно-кредитной политики Банка России на среднесрочную перспективу. Об этом говорится в проекте «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2022 год и период 2023 и 2024 годов» , который опубликован на сайте Центробанка.

В документе указано, что в рамках стратегии таргетирования инфляции Банк России придерживается следующих основных принципов денежно-кредитной политики:

установление публичной количественной цели по инфляции;

применение ключевой ставки и коммуникации как основных инструментов денежно-кредитной политики;

принятие решений по денежно-кредитной политике на основе макроэкономического прогноза;

информационная открытость.

В проекте отмечается, что целью денежно-кредитной политики является поддержание годовой инфляции вблизи 4%. «Формулировка «вблизи 4%» отражает допустимость небольших колебаний инфляции вокруг 4%», — уточняется в документе.

Свои расчеты ЦБ строит на базовом сценарии, согласно которому инфляция по итогам 2021 года составит 5,7—6,2%, в 2022-м — 4—4,5%, а в 2023—2024 годах — 4%.

Прирост ВВП в текущем году ожидается на уровне 4—4,5%, а в последующие три года — 2—3%.

Средний годовой показатель ключевой ставки на 2021 год указан в диапазоне 5,5—5,8%, в 2022 году — 6—7%, а в 2023—2024 годах — 5—6%.

«Принятые решения по ключевой ставке, не препятствуя устойчивому росту российской экономики, позволят вернуть годовую инфляцию к цели к концу 2022 года. В базовом сценарии с учетом проводимой ДКП Банк России прогнозирует инфляцию в 2022 году в диапазоне 4—4,5%. В 2023 году и в дальнейшем при развитии ситуации в соответствии с базовым сценарием инфляция будет находиться вблизи 4%», — говорится в проекте.

Помимо базового, в проекте рассматриваются еще несколько сценариев. Так, при усилении пандемии коронавируса прогнозируются близкие к нулевым значениям темпы прироста ВВП с потенциальным ускорением до 3,5—4,5% в 2023 году.

При глобальной инфляции, считают аналитики ЦБ, более активный рост в мировой экономике окажет дополнительную поддержку и ВВП России. «Однако сопровождающее этот рост повышение устойчивого инфляционного давления в мире вызовет более быстрое прекращение стимулирующей политики в крупнейших странах, чем предполагается в базовом сценарии. Повышенный уровень мировой инфляции и глобальных процентных ставок потребует от Банка России проведения более жесткой ДКП, чем в базовом сценарии, для возвращения инфляции к цели во второй половине прогнозного периода», — сказано в документе.

В случае глобального финансового кризиса, который возможен из-за долговой нагрузки в мировой экономике вследствие пандемии, не исключается значительное и резкое ухудшение условий в мировой финансовой системе, что повлияет и на российскую экономику. «Резкое начало финансового кризиса и сопутствующее ослабление рубля станут значительным, хотя и временным проинфляционным фактором. Для обеспечения ценовой стабильности Банку России потребуется решительно ужесточить денежно-кредитную политику в начале 2023 года. По мере снижения проинфляционных рисков и нормализации инфляционных ожиданий Банк России смягчит ДКП, что окажет поддержку восстановительному росту экономики в 2024 году», — отмечают авторы проекта.